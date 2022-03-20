Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı

20.03.2022 06:47

Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı Fatih Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 36 saat sürecek İdeathon Maratonu Topkapı Kütüphanesi'de başladı.

Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 36 saat sürecek İdeathon Maratonu Topkapı Kütüphanesi'de başladı. 145 gencin yarıştığı maratonda, yarışmanın birincisine 10 bin Türk Lirası Ödül verilecek.

Maratona Türkiye'nin dört bir yanından ön elemeyi geçen 200 gencin mentörler eşliğinde 36 saat boyunca aralıksız fikirlerini geliştireceği İdea Maratonu 18 başlık altında takımlar halinde yapıldı. Maraton boyunca bazı yarışmacılar fikrileri üzerinde çalışırken bazı yarışmacılar ise çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdiler. Fatih Belediyesi uzun süren maratonda yarışmacılara pizza ikramında bulundu.

Gençlerin fikir ve projeler geliştirdikleri fikirlerle takımlar halinde yarıştıkları, 36 saat süren Ideathon Maratonu 20 Mart tarihinde Topkapı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.

"Eski hükümlülerin topluma kazandırılması" projesiyle yarışmaya katılan Ayşe Sevda Dönmez "Biz burada 36 saatlik bir fikir maratonu için geldik. Burada seminerler ve kurslar görüyoruz. Bu şekilde projelerimizi geliştiriyoruz. Bizim projemiz eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve uyum sağlaması üzerine çalışıyoruz. Onlara yönelik eğitim, istihdam ve kişisel gelişimleri üzerine bir yol göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Takım arkadaşı Yiğit Sargın ise, "Maalesef sıfırdan hayata başlamak zorunda kalıyorlar. ve toplum onları adeta damgalayarak, etiketleyerek sosyal izolasyona itiyorlar. Dolayısıyla topluma karışmayı reddediyorlar ve bu da yapılan araştırmalar sonucunda toplumun dışına itilen insanların tekrardan suça yöneldiğini ve sonuç olarak ceza evlerine tekrardan geri döndüklerini gösteriyor. Biz burada suça yönelmeyi engellemek amacıyla, insanların topluma karışmasını kolaylaştırıp suça yönelimin azalmasını amaçladık" ifadelerini kullandı.

Takımların son gün fikir ve projelerini jüri üyelerine sunacakları maratonda toplam 20 Bin Lira ödül dağıtılacak. Ayrıca maratonda başarılı olan fikir ve projelerin ise Fatih Belediyesi'nde uygulanacağı öğrenildi.

Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı
Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı
Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Bakan Nebati: 'Milli para birimimize güvenin' Son dakika haberleri | Bakan Nebati: 'Milli para birimimize güvenin' TEKNOFEST Drone Şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan TEKNOFEST Drone Şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan

Fatih Belediyesi, Türk Lirası, Türkiye, Topkapı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 06:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi'nin 36 saat sürecek fikir maratonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement