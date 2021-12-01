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Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

01.12.2021 15:31
Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

- Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi Fatih'te, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle spor ve eğlence şenliği düzenledi.

- Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

İSTANBUL - Fatih'te, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle spor ve eğlence şenliği düzenledi. Şenlik kapsamında çeşitli danslar eden engelli bireylere protokol tarafından ödüller verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih'te Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Bu çerçevede yapılan etkinlikte Fatih Mert Karahan Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan koro, çeşitli şarkılara imza atarken, Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi Sahne Etkinlikleri'de, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği programa destek verdi. Şarkı ve dans gösterilerinin yanında golf, basketbol gibi çeşitli spor dallarıyla da gönüllerince eğlenen engelli bireyler, etkinlik sonunda protokolden çeşitli ödüller de aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün Haliç kenarında bizim Kano ve Kürek Merkezimizin hemen yanındaki alanda bir etkinlik düzenledik. Tabii bu etkinlik spor ve eğlence şenliği anlamında. Az önce de mini bir konser izledik engelli yavrularımızın sunduğu. Çok sevindirici çok güzel bir gün. Onların da keyif aldıklarını görüyoruz. Biz de keyif aldık. Umut ediyoruz sadece bugün değil engelli yavrularımızın dezavantaj gibi gözüken şeyleri bir nebze gidermek, onlara bir mutluluk vermek için güzel bir gün olduğu kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.

"Öğrendiklerini burada sergilemek için geldiler"

17 öğrenci olarak katıldıklarını söyleyen Halk Oyunları Eğitmeni Figen Can, "Bizim çocuklarımız dans etmeyi çok seviyorlar ve onları sosyalleştiriyor. Otizm, Down Sendrom ve Mental öğrencilerimiz var. Onlar sahnede burada bugüne güzellik katmak için geldiler. Öğrendiklerini burada sergilemek için geldiler hem de kendileri eğlenmek için geldiler. 3 tane bedensel engelli öğrencim, 1 tane işitme engelli öğrencim var grubumun içinde. Beraber halk dansları yapacağız, vals yapacağız" ifadelerine yer verdi.

3 senedir dans ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Ali Uçar, "Spor dalını seviyorum. Güzel şeyler olacak. Arkadaşlarımla birlikte her gün danslar, oyunlar yapıyoruz. Dans etmeyi çok seviyorum" dedi.

Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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