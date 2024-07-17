Fatsa'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatsa'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara ilçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında dondurma ikram edildi. Fatsa Orta Büyük Camisi ile Topaloğlu Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ayrıca temsili Nasreddin Hoca fıkra anlattı. Fatsa Müftüsü Aziz Bul, etkinliğin amacının öğrencileri mutlu etmek olduğunu belirtti.

17.07.2024 16:25
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikram edildi.

İlçe Müftülüğü tarafından kurslardaki öğrencilere yönelik etkinlik organize edildi.

Etkinlik kapsamında Fatsa Orta Büyük Camisi ile Topaloğlu Camisi'nde öğrencilere dondurma dağıtıldı, temsili Nasreddin Hoca fıkra anlattı.

Fatsa Müftüsü Aziz Bul, gazetecilere, bugün bazı camilerde din görevlileri ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Nasreddin Hoca ile onları buluşturmak ve onlara dondurma ikramında bulunmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fatsa'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatsa'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı - Son Dakika
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