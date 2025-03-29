Felçli Kadın, Bağlama Çalarak Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Felçli Kadın, Bağlama Çalarak Hayalini Gerçekleştirdi

Felç geçiren Birsel Dağcılar, bağlama kursuyla hem sağlığını geri kazandı hem de hayalini yaşadı.

29.03.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te geçirdiği felç nedeniyle sol kolunu kullanamaz hale gelen 68 yaşındaki Birsel Dağcılar, fiziksel aktive için gittiği kurs merkezinde "çocukluk hayalim" dediği bağlamayı çalabilir hale geldi.

Gaziantep'te yaşayan Dağcılar, yüksek tansiyon nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce kısmi felç geçirdi.

Felç sonucu sol kolunu kullanamaz hale gelen Dağcılar, yapılan tedavilerin ardından doktorlar tarafından fizik tedavi amacıyla Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'ne yönlendirildi.

Dağcılar, yaklaşık 10 yıl önce bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Kursun ilk zamanlarında elini tam açamayan, bağlamayı tutmakta bile güçlük çeken Dağcılar, "çocukluk hayalim" dediği bağlamayı öğrenmenin heyecanı, isteği ve usta öğreticilerinin desteği ile elinin fiziksel işlevini yeniden kazandı.

Bağlama sayesinde eli ve kolunu tekrar kullanmaya başlayan Dağcılar, hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de felci yenmenin mutluluğunu yaşadı.

"Benim ailemde müzisyen çok var"

Birsel Dağcılar, AA muhabirine, çocukken bağlama çalmayı çok istediğini ancak bir türlü öğrenemediğini söyledi.

Müzikle uğraşmayı sevdiğini belirten Dağcılar, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana bağlama çalmak için büyüklerime özenirdim ama bizim zamanımızda böyle bir fırsatlar yoktu. Hevesleniyordum, sürekli istiyordum. Bu arada da hani unutkanlık falan da oluyor. Bazen belli bir yaştan sonra bir şeyle uğraşmak istiyorsun ancak meşgul eden şeyler oluyor. Burası da tesadüf oldu, duyunca geldim. Birkaç kez geldim, bıraktım. Daha sonra yeniden başladığımda çok güzel öğrendim ve daha bırakmadım. Eşim de bana destek oldu, o da ut çalıyordu. Benim ailemde müzisyen çok var. Çoğu konservatuvar mezunu, yeğenlerim, kuzenlerim... Müziğe karşı aşkımız var."

Dağcılar, sağlığı el verdiği müddetçe müzikle uğraşmak istediğini dile getirerek, "Ne iş yaparsam yapayım en güzelini yapmak isterim. O zaman ben yapıyorum diyebilirim. Bağlamada tam istediğim yere gelemedim, çok geç başladım. Daha önce kısmi felç geçirdim. Tabii ki sağlığımı geri kazanmak için büyük fırsat arıyordum, o arada Özgecan Yüzme Havuzu açıldı. Önce spor salonuna geldim. Spor yaparak kendi sağlığımı biraz toparladım. Ondan sonra 1,5 yıl devamlı yüzmeye geldim. Elimi ayağımı toparladım. Burada da o dönemde bağlama kursu açıldı. Açıldığında bağlama kursuna geldim." ifadelerini kullandı.

Zorlu günlerin geçtiğini ve bundan sonra hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğini anlatan Dağcılar, şunları kaydetti:

"İlk zamanlar ellerim tam açılmıyordu. Biraz zorlandım ama çok emek vererek en sonunda bağlama çalmayı başardım. Çok şükür hamdolsun atlattım. Azmin elinden ne kurtulur? Sol tarafımdan bayağı bir rahatsızdım, şimdi hiçbir şeyim yok. Parmaklarım açılmıyordu, resmen tutuldu, ellerim parmaklarım açılmıyordu. Tabağı tencereyi tutamazdım, kolumla tutuyordum. Burayı açanlardan Allah razı olsun. Çok emek verdim, şimdi elimi kullanıyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, gaziantep, Çocukluk, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Felçli Kadın, Bağlama Çalarak Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Felçli Kadın, Bağlama Çalarak Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement