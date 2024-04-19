Muğla'da 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'da 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı

Muğla\'da 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde, kuzugöbeği çorbası ikram edildi, yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Ayrıca, kuzugöbeği mantarları da satışa çıkarıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gelecek yıllarda festivallerin devam edeceğini belirtti. Festival, 21 Nisan'da sona erecek.

19.04.2024 19:13
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1000 ila 2000 liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 8 bin liradan alıcı bekledi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gelecek 5 yılda festivalleri devam ettireceklerini söyledi.

Törende yöresel halk oyunları ekibi gösteri sundu, davul zurna eşliğinde yöresel delbek sanatçıları eserler seslendirdi.

Festival, 21 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı - Son Dakika

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