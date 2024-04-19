Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.
Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1000 ila 2000 liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 8 bin liradan alıcı bekledi.
Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gelecek 5 yılda festivalleri devam ettireceklerini söyledi.
Törende yöresel halk oyunları ekibi gösteri sundu, davul zurna eşliğinde yöresel delbek sanatçıları eserler seslendirdi.
Festival, 21 Nisan'da sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla'da 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı - Son Dakika
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.
Manisa'da düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı. Festival, 23 Nisan'da başlayacak ve çeşitli etkinliklerle 28 Nisan'da sona erecek. Festivalde konserler, paneller, sergiler ve mesir saçımı gibi etkinlikler yer alacak.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevi tarafından düzenlenen Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı. Büyükelçi Ulusoy, fuar kapsamında tanıtılan kitapların yazarlarıyla sohbet etti ve Türkçe dilinin Kuzey Makedonya'da canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kuzey Makedonya'daki okullarının standını da ziyaret etti. Fuar, 24 Nisan'a kadar devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?