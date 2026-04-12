Fethiye\'de Mantar Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalin son gününde Dedublüman konser verdi.

Konser boyunca enerjiyi yüksek tutan Dedublüman, hem şarkılarıyla hem sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığını, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.