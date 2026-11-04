Fethiye\'de Uluslararası Film Festivali 80 film ve 70 yönetmenle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Fethiye Uluslararası Film Festivali" başladı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'nin farklı kentlerinden sinemaseverler bir araya geldi.

Sahil bandındaki Özgecan Anıtı'nda toplanan sinemaseverler, Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Beşkaza Meydanı'ndaki Özer Olgun Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Festival Komitesi ve FEFSAD Başkanı Canan Tor, AA muhabirine, Pelin Esmer'in "O da bir şey mi" filmi ile gösterimlerin başlayacağını söyledi.

Yarışma odaklı değil gösterim odaklı bir festival olduklarını belirten Tor, şunları kaydetti:

"Festivalimizde kısa filmler, uzun metrajlı filmler, kısa belgeseller ve uzun metrajlı belgeseller var. Yönetmenlerimizin yüzde 85'i burada, aşağı yukarı 80 film göstereceğiz. Yaklaşık 70 yönetmenimiz geldi, Fethiye'mizdeler, kimi de yarın gelecek. Türkiye'deki festivallerde ödül kazanan yönetmenlerimiz var festivalimizde. Bunlar bizim için çok değerli."

Tor, 5 ülkeden misafirlerin de yer aldığı festivalin, 8 Kasım'da sona ereceğini ifade etti.