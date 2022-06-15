Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak

15.06.2022 10:59

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kale, kurtarma kazısının tamamlanması ve hazırlanacak gezi güzergahıyla turizme hizmet edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kale, kurtarma kazısının tamamlanması ve hazırlanacak gezi güzergahıyla turizme hizmet edecek.

Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ve Fethiye Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Kalede, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda, temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor.

Çalışmaların ardından hazırlanacak projeyle kaleye gezi güzergahı yapılacak. Fethiye Körfezi ile ilçe manzarasına sahip kale, turizme kazandırılacak.

Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu ???????Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, ilçe merkezinde kalan Fethiye Kalesi'nin bilimsel yönden kazı ve araştırmasının yapılmasının yanında eserin turizme kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

İç mekanların temizlenmesi, ileriye dönük çevre düzenlemesi ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Pektaş, "Birkaç yıl daha süreceğini tahmin ettiğimiz çalışmaların ardından hazırlanacak projeyle kale, daha çok algılanabilir ve gezilebilir bir yer olacak. Kale, Fethiye Körfezi'ne hakim noktada yer alıyor ve manzarası gerçekten çok güzel bir yer. İnsanların merak ettiği bir nokta." dedi.

Pektaş, kaleyi gezme konusunda coğrafi şartlar nedeniyle bazı fiziksel sıkıntılar olduğunu, gezi güzergahları oluşturularak kalenin turizme kazandırılacağını dile getirdi.

"Tiyatro olabileceğini düşündüğümüz bir yer ortaya çıktı"

Bölge halkı ve ziyaretçilerin kaleye ilgi gösterdiğini ifade eden Pektaş, "Çalışmalarda odeon (tiyatro) olabileceğini düşündüğümüz bir yer ortaya çıktı. Körfeze hakim bir noktada. Bunun arkasında da surlarla çevrili bir alan var. Bu burçlar da Orta Çağ'a işaret etmekte. Burçların gerisinde de sarnıçlar ortaya çıktı. Kazılar sırasında seramikler, top gülleleri ve bol miktarda sikke bulundu. Evliya Çelebi de eserinde kaleden ve kaya mezarlarından bahsediyor. Kalenin, Menteşe Beyliği ve Osmanlı döneminde kullanıldığını biliyoruz. Tarihi ise kalıntılardan Helenistik döneme kadar uzandığını gösteriyor." diye konuştu.

Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak
Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak
Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak
Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fethiye Kalesi kurtarma kazısıyla turizme kazandırılacak - Son Dakika

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