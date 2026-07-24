Tarihi Fetih Camii restorasyonun ardından ibadete açıldı

Erzurum'da yaklaşık iki yıldır yenileme ve tadilat çalışmaları devam eden tarihi Fetih Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

2 Eylül 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 5 Eylül 2024'te yer teslimi yapılarak yenileme çalışmalarına başlanan camide kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında iç duvarlarda sıva raspası yapılırken, çatıdaki sonradan eklenen unsurlar söküldü. Çatı sistemi özgün yapısına uygun şekilde yenilenerek ısı ve su yalıtımı ile kiremit imalatı tamamlandı.

Restorasyon sırasında orta tonozda gizli kalan freskler ilgili kurumların gözetiminde gün yüzüne çıkarıldı. Cami girişinde özgün mimari unsurlar ortaya çıkarılırken, iç mekanda tonoz ve kemer güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Fresklerin korunmasına yönelik projeler Koruma Kurulu'nun onayıyla uygulanırken, iç ve dış cephede temizlik, derz, sıva ve akıtma işlemleri gerçekleştirildi. Yapı çevresinde drenaj ve kazı çalışmaları tamamlanarak özgün zeminler ortaya çıkarıldı. Duvar resimlerinin bulunduğu alanlarda koruma ve onarım çalışmaları yapılırken, iç mekanda döşeme imalatının da tamamlanmasıyla tescilli yapının restorasyonu sona erdi.

Restorasyonu tamamlanan Fetih Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Programda Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından tarihi Fetih Camii yeniden ibadete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri camide incelemelerde bulunarak yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılış programına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Başkanı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.