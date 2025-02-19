Fikri Terzi: Mesleğine Duyduğu Saygı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fikri Terzi: Mesleğine Duyduğu Saygı

Fikri Terzi: Mesleğine Duyduğu Saygı

Trabzon'da 62 yaşındaki Fikri İpekçioğlu, 51 yıllık terzilik hayatında müşteri memnuniyetine odaklanıyor.

19.02.2025 12:47
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Trabzon'da 62 yaşındaki terzi Fikri İpekçioğlu, müşterilerine saygısı ve işine gösterdiği özenle 32 yıldır dükkanına gelenlere takım elbisesiyle hizmet sunuyor.

Terzi Fikri İpekçioğlu, AA muhabirine, mesleğini ilkokuldan sonra 11 yaşında yanında çıraklığa başladığı amcası Ethem İpekçioğlu'ndan öğrendiğini söyledi.

Meslekte 51'inci yılını kutladığını belirten İpekçioğlu, terziliğe başladığında oturduğu sandalyeden ayakları yere değmeyecek kadar küçük olduğunu ifade etti.

İpekçioğlu, mesleğini severek yaptığını ve bu sayede farklı insanlar tanıdığını belirterek "Üç kuşak aileye elbise diktim; dede, baba ve torun. Severek mesleğimi yapıyorum ve elimden geldiği kadar da devam ettireceğim. 70-80 yaşına kadar günde 3-5 saat de olsa bu işi yapmayı düşünüyorum." dedi.

"Müşterilerimden çok şeyler öğrendim"

Terziliğin güzel bir meslek olduğunu dile getiren İpekçioğlu, şunları kaydetti:

"Burada değişik insanlar yanımıza geliyor, onların sohbetlerinden faydalanıyoruz. Terzihaneler aslında insanların huzur bulduğu yerdir, sakin ve dingindir. Genellikle de ağırbaşlı, kültürlü insanlar gelir. Müşterilerimden çok şeyler öğrendim. Yeni, değişik tasarımlara zorladılar, o da bana çok şeyler kattı."

Üç çocuk babası İpekçioğlu, 32 yıl önce açtığı iş yerinde takım elbisesiyle müşterilerini karşıladığını ifade ederek "Takım elbiseyle çalışırım, bu da müşteriye saygımdandır. Yaptığımız işi üzerimizde sergilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Çırak yetişmemesinden yakınan İpekçioğlu, "Bizim sıkıntımız; yeni nesil mesleğe girmiyor. Kendi çocuklarımı bile bu işte yetiştiremedim." ifadelerini kullandı.

İpekçioğlu, mesleği severek yapacak birini yetiştiremediği için üzgün olduğunu sözlerine ekledi.

Fikri İpekçioğlu'nun müşterilerinden Emre Karadeniz, ilk kez 7 yaşındayken dedesiyle bu dükkana geldiğini belirterek "Fikri ağabey dedeme de babama da elbise dikiyordu, şimdi bana da dikiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fikri Terzi: Mesleğine Duyduğu Saygı - Son Dakika

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