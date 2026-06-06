Fındıklı Gözleme Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Fındıklı Gözleme Atölyesi Düzenlendi

Fındıklı Gözleme Atölyesi Düzenlendi
06.06.2026 10:49
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Cumayeri’nde Türk Mutfağı Haftası'nda fındıklı gözleme atölyesi ile geleneksel lezzetler tanıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumayeri ilçesinde düzenlenen "Fındıklı Gözleme Atölyesi"nde, geleneksel lezzetler gençlerle buluşturuldu. Atölyede hazırlanan gözlemeler katılımcılara ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumayeri ilçesinde "Geleneksel Miras, Genç Eller: Fındıklı Gözleme Atölyesi" etkinliği düzenlendi. Bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla kutlanan etkinlikler çerçevesinde, Yukarı Avlayan Köyü İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda köy halkı tarafından fındıklı gözleme yapımı uygulamalı olarak anlatıldı. Atölye çalışması kapsamında hazırlanan gözlemeler ziyaretçilere ikram edildi. Valilik himayelerinde, Cumayeri Kaymakamlığı koordinasyonunda, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Avlayan Köyü Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Şeyma Şendur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ilçe protokolü, gençler ve vatandaşlar katıldı. Geleneksel mutfak kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fındıklı Gözleme Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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