Finike Belediyesi'nin 'Yalnız Değilsin' Projesi Birinci Oldu

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Antalya'da Finike Belediyesi'nin hazırladığı "Yalnız Değilsin" projesi, Uluslararası Cittaslow Birliğince (Sakin Şehirler Birliği) düzenlenen proje yarışmasında sosyal dayanışma kategorisinde birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezi İtalya'da bulunan ve Uluslararası Cittaslow Birliğince her yıl düzenlenen proje yarışmasına 30 ülkeden 300'e yakın proje yarıştı.

Yarışmaya katılan Finike Belediyesinin maddi ve manevi ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırladığı "Yalnız Değilsin" projesi sosyal dayanışma kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, projenin mimarı olarak gurur duyduklarını belirtti.

Sağlık hizmetlerinden evde bakım ihtiyaçlarına, kişisel bakımdan sıcak yemeğe kadar ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmayı amaçlayan projeyi küresel salgın döneminde hayata geçirdiklerini anlatan Geyikçi, projeyle yaklaşık 4 yılda ilçe nüfusunun 5 katı yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Projede emeği bulunanlara teşekkür eden Geyikçi, ödülü ise 20-23 Haziran'da İtalya'da Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende alacaklarını kaydetti.