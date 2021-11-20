Üye Girişi
Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor

20.11.2021 11:30

Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor Ege Bölgesi'nin şirin ilçelerinden Foça'daki yel değirmenleri görenlerin ilgisini çekerken, 350 yıllık değirmenler tarihe de ışık tutuyor.

Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor

İZMİR - Ege Bölgesi'nin şirin ilçelerinden Foça'daki yel değirmenleri görenlerin ilgisini çekerken, 350 yıllık değirmenler tarihe de ışık tutuyor.

İzmir'in Foça ilçesinin girişinde bulunan tarihi yel değirmenleri, vatandaşların uğrak yeri olurken, 17. yüzyıldan kalma değirmenler tarihe de ışık tutuyor. Antik tiyatronun da bulunduğu Değirmenli Tepe üzerindeki üç yel değirmeninden birinin restorasyonunun tamamlandığını söyleyen arkeolog Ertan Aksoy, yel değirmenlerinin rüzgar enerjisi ile çalışan inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunu ifade etti.

Foça'daki yel değirmenlerinin 350 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Aksoy, "Yel değirmenleri, 1900'lerin başlarına kadar ayakta kaldı. Anadolu'ya yel değirmenleri M.Ö. 11. yüzyıldan sonra girmeye başladı. Burada görmüş olduğumuz yel değirmenleri 17. yüzyıldan kalmadır. Bunu da 1678 yılında Hollandalı bir gezginin Foça'ya gelip, bu değirmenleri resmetmesinden anlıyoruz. Anadolu'da yüzyılın başına kadar ayakta kalmış yel değirmenleri Foça yel değirmenleridir" dedi.

Foça'ya bağlı köy ve mahallelerde ise 40 kadar yel değirmeni olduğunun bilindiğini ancak çoğu günümüze kadar ayakta kalamadığını ifade eden Aksoy, "Foça'daki yel değirmenlerinin bir özelliğinin de yerel tüf taşından yapılmış olmasıdır. Yel değirmenlerinin çatıları dönebilir nitelikte, rüzgar nerden eserse çatısı ve pervanesi o yöne dönmektedir. Bu muhteşem bir mühendislik örneğidir. Türkiye'nin neresine gidersiniz gidin, Batı Anadolu'da olsun, İstanbul taraflarında, Karadeniz'de ve Güney Ege'de göreceğiniz yel değirmenlerinin öğütme taşları Foça yapımıdır. Çünkü bu taşlar andezit olup çok iyi bir öğütme işlemi yapar" diye konuştu.

Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor
Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor
Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor
Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor

Ertan Aksoy, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi 10:27 Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
10:10
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
09:47
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: Foça'nın 350 yıllık yel değirmenleri tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement