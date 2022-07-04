Fransız sporcu Julien Millot kayalıkların arasından yarasa atlayışı yaptı (2)

"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında dünyanın tanınmış ekstrem sporcularından Fransız Julien Millot, "wingsuit" (yarasa atlayışı) yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen şenliklerde, 2 bin 200 rakımdan yapılan ve saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreyi bulan "Wingsuit" atlayışında adrenalin dolu anlar yaşandı.

Kemaliye Gaban bölgesindeki etkinlikte Fransız Wingsuit sporcusu Julien Millot, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf tutkununun da izlediği atlayışta, dünyanın tanınmış ekstrem sporcularının bir arada bulunduğu "Flying Frenchies Grubu" üyelerinden Millot sarp kayalıkların üstünden kendini aşağı bıraktı.

Millot, kuş gibi kayalıkların arasından süzüldükten sonra hızla inerek, yaklaşık 1500 metre sonra ilçenin üstünde paraşütünü açtı.

Bir süre yemyeşil doğası ve ilçeye özgü evlerin üstünde uçan Julien Millot, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana başarılı bir iniş yaptı.