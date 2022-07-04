Fransız sporcu Julien Millot kayalıkların arasından yarasa atlayışı yaptı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız sporcu Julien Millot kayalıkların arasından yarasa atlayışı yaptı (2)

04.07.2022 15:00

"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında dünyanın tanınmış ekstrem sporcularından Fransız Julien Millot, "wingsuit" (yarasa atlayışı) yaptı.

"Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında dünyanın tanınmış ekstrem sporcularından Fransız Julien Millot, "wingsuit" (yarasa atlayışı) yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen şenliklerde, 2 bin 200 rakımdan yapılan ve saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreyi bulan "Wingsuit" atlayışında adrenalin dolu anlar yaşandı.

Kemaliye Gaban bölgesindeki etkinlikte Fransız Wingsuit sporcusu Julien Millot, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf tutkununun da izlediği atlayışta, dünyanın tanınmış ekstrem sporcularının bir arada bulunduğu "Flying Frenchies Grubu" üyelerinden Millot sarp kayalıkların üstünden kendini aşağı bıraktı.

Millot, kuş gibi kayalıkların arasından süzüldükten sonra hızla inerek, yaklaşık 1500 metre sonra ilçenin üstünde paraşütünü açtı.

Bir süre yemyeşil doğası ve ilçeye özgü evlerin üstünde uçan Julien Millot, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana başarılı bir iniş yaptı.

YORUMLAR
500
FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fransız sporcu Julien Millot kayalıkların arasından yarasa atlayışı yaptı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız sporcu Julien Millot kayalıkların arasından yarasa atlayışı yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement