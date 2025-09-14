Galata Kulesi'nde Basketbol Coşkusu - Son Dakika
Galata Kulesi'nde Basketbol Coşkusu

14.09.2025 22:00
Milli takımın final maçı Galata Kulesi'nde yansıtıldı, binlerce kişi birlikte izledi.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - AVRUPA Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın Almanya ile oynadığı final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Binlerce kişi maçı Galata Kulesi'nde izledi

12 Dev Adam bu akşam Avrupa Şampiyonu olma yolunda Almanya karşısında parkeye çıktı. Kıran kırana geçen final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtılarak canlı yayınlandı. Maçı canlı takip eden binlerce kişi, Galata Kulesi'nin tarihi atmosferinde milli takımın coşkusunu paylaştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Basketbol, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

