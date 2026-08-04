Gastronomi Liseleri Projesi Erzurum'da - Son Dakika
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Gastronomi Liseleri Projesi Erzurum'da

Gastronomi Liseleri Projesi Erzurum\'da
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Erzurum'da Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı, Anadolu mutfağına yönelik eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi", Anadolu'nun binlerce yıllık mutfak kültürünü mesleki eğitimle geleceğe taşıyor. Erzurum'da da proje çerçevesinde Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.

Projenin ilk uygulamalarından biri olarak geçen eğitim öğretim yılında öğrenci kabul eden Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk yılında 66 öğrenciyle Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında eğitim verdi. Yeni eğitim öğretim yılında 72 öğrenci daha kabul edecek okul, restore edilen tarihi binasına taşınarak eğitimini burada sürdürecek. Okulda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile misafir deneyimi ve servis yönetimi dallarında eğitim veriliyor. Öğrenciler; Doğu Anadolu mutfağında et pişirme tekniklerinden yayla kültürüne, süt ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar bölgeye özgü uygulamalı eğitim alıyor. Cağ kebabı, tandır yemekleri, kete, hingel, kadayıf dolması ve bölgenin birçok geleneksel lezzeti de uygulamalı eğitim programının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Restore edilerek yeniden eğitim öğretime kazandırılan Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi binası, gastronomi eğitimine ev sahipliği yaparken aynı zamanda Erzurum'un kültürel mirasını yaşatan önemli yapılardan biri olarak yeniden işlev kazanıyor.

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi, geçmişten gelen mutfak birikimini geleceğin şefleriyle buluşturarak kültürel mirasın korunması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve Türkiye'nin gastronomi turizmine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini yeni bir yaklaşımla ele alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi Liseleri Projesi Erzurum'da - Son Dakika

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