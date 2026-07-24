Gazetecilik Meslek Yasası Şart - Son Dakika
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Gazetecilik Meslek Yasası Şart

Gazetecilik Meslek Yasası Şart
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Özkan Tokmak, gazetecilikte standartların oluşturulması için yasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, günümüz gazeteciliğinin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tokmak, gazetecilik mesleğinin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, mesleki standartların oluşturulması için Gazetecilik Meslek Yasası'nın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmeyle birlikte değişen medya düzenine dikkat çeken DGC Başkanı Özkan Tokmak, "İçerik üretmek ile gazetecilik yapmak aynı değildir. Gazeteciliğin temel değerleri korunmalıdır. Geçen yıllar içerisinde gazetecilik mesleği teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir dönüşüm yaşarken, basın özgürlüğü, mesleki etik ve gazeteciliğin geleceğine ilişkin tartışmalar ise devam ediyor. Gazetecilerin temel görevinin toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

"Gazeteciliğin kimliği ve mesleki standartları korunmalı"

Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin medya alanında önemli değişimler oluşturduğunu belirten Tokmak, gazetecilik mesleğinin taşıdığı sorumluluğun korunması gerektiğini ifade etti. Gazeteciliğin yalnızca haber paylaşımından ibaret olmadığını vurgulayan Tokmak, "Gazetecilik; sadece bir bilgiyi aktarmak ya da bir görüntüyü paylaşmak değildir. Gazetecilik araştırmayı, doğrulamayı, etik kurallara bağlı kalmayı ve kamu yararını gözetmeyi gerektirir. Bugün mesleğimizin en önemli ihtiyaçlarından biri, gazeteciliğin tanımının ve sınırlarının net şekilde ortaya konulmasıdır. Bu hem mesleğe emek veren gazetecilerin haklarının korunması hem de toplumun güvenilir habere ulaşması açısından önemlidir" dedi.

"Gazetecilik meslek yasası artık ertelenmemeli"

Gazetecilik Meslek Yasası'nın yıllardır sektörün önemli beklentileri arasında yer aldığını belirten DGC Başkanı Özkan Tokmak, mesleğin geleceği için yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tokmak, yapılacak düzenlemenin gazetecilik mesleğine ilişkin standartları güçlendireceğini ifade ederek; "Gazetecilik Meslek Yasası artık ertelenmemelidir. Bu yasa ile gazeteciliğin tanımı yapılmalı, mesleki etik ilkeler belirlenmeli, gazetecilerin hak ve sorumlulukları açık şekilde ortaya konulmalıdır. Bu düzenleme yalnızca gazetecilerin değil, aynı zamanda toplumun doğru, güvenilir ve nitelikli habere ulaşma hakkının da güvencesi olacaktır" dedi.

"İçerik üretmek ile gazetecilik yapmak arasında önemli bir fark var"

Dijital çağda herkesin bilgi paylaşabilir hale geldiğini belirten Tokmak, sosyal medya platformlarının iletişim açısından önemli olduğunu ancak gazetecilik ile içerik üreticiliğinin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti. Tokmak, dijital dönüşümün fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ancak gazeteciliğin temel değerlerinin korunmasının şart olduğunun altını çizerek, "Teknoloji ve sosyal medya, iletişim dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak içerik üretmek ile gazetecilik yapmak arasında önemli bir fark vardır. Gazetecilik; doğrulama, araştırma, etik sorumluluk ve kamu yararı temelinde yürütülen bir meslektir. Dijital dönüşüme uyum sağlarken gazeteciliğin temel ilkelerinden taviz verilmemelidir" dedi.

"Yerel basın kentlerin hafızasıdır"

Yerel basının toplumdaki rolüne dikkat çeken Tokmak, yerel gazeteciliğin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Yerel basının ekonomik ve yapısal sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Tokmak, genç gazetecilerin mesleğe kazandırılmasının da önemli olduğunu ifade ederek; "Yerel basın, bir kentin hafızasıdır. Kentte yaşanan gelişmeleri takip eden, vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyan ve kamu yararı doğrultusunda görev yapan yerel gazeteciler önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Güçlü bir yerel basın için meslektaşlarımızın desteklenmesi, genç gazetecilerin yetişmesi ve gazetecilik mesleğinin geleceğe hazırlanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gazetecilik Meslek Yasası Şart - Son Dakika

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