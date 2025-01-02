Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin Çürümüş Hali

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458 yıllık Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin kurşunları döküldü, sebilini inşaat firması kullanıyor

Kurşunları dökülen Osmanlı sadrazamı Gazi Kara Ahmet Paşa'nın türbesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih'te bulunan 458 yıllık Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin dökülen kurşun kaplamaları ve bakımsız hali dikkat çekti. Öte yandan, Mimar Sinan'ın eseri olan külliyenin sebil bölümü ise bir inşaat firması tarafından kullanılırken, Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Türbenin kurşunları dökülmüş durumda. Türbenin en kısa sürede bir restorasyona ihtiyacı var. Yan tarafında bulunan sıbyan mektebi ve sebili ise farklı amaçlar için kullanılıyor. Onlarında asıl amacına kavuşması gerekiyor" dedi.

Fatih Topkapı'da 1555'te yapımına başlanıp, 1558 yılında biten Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar döküldü. Kara Ahmet Paşa'nın eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi olan Fatma Sultan tarafından külliyenin inşası tamamlandı. Mimar Sinan'ın eseri olan külliyede cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, sebil, hazire ve çeşme bulunuyor. Tarihi yapının sebil bölümü bir inşaat firması tarafından kullanırken, türbenin bakımsız hali dikkat çekti. 458 yıllık türbenin son hali havadan görüntülendi.

"Türbenin kurşunları dökülmüş durumda"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Sadrazam Kara Ahmet Paşa'nın türbesinin önünde bulunmaktayız. Kara Ahmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi ve Yavuz Sultan Selim'in en küçük kızı olan Fatma Sultan'ın eşidir. Kendisi Arnavut asıllıdır, küçük yaşta Osmanlı Cihan Devleti'ne getirilmiştir. Enderun'da eğitim görmüştür. İlk olarak Rumeli Beylerbeyliğine gelmiştir. Ardından 2. vezirliğe, en son olarak sadrazamlık makamına yükselmiştir. Sadrazamlık yaparken Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa hainlikle suçlandı ve idamına karar verildi. Kara Ahmet Paşa'nın da Şehzade Mustafa'yı desteklediği düşünülmüştür. Şehzade Mustafa ile birlikte idam edilmiştir. İdam edilmeden bir süre önce külliyesini inşa ettirmeye başlamıştı. Külliyesi ilk başta Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin orada inşa edilmeye başlanmıştı ama idamından sonra bu inşaat yarım kalmıştır. Daha sonra Topkapı'daki bu bölgede külliye inşa edildi. Külliye, idamından 3 yıl sonra tamamlanıyor. Külliye cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, hazire ve çeşmeden oluşmaktadır. Sadrazam türbeye gömülmüştür. Türbenin kurşunları dökülmüş durumda. Türbenin en kısa sürede bir restorasyona ihtiyacı bulunuyor. Yan tarafında bulunan sıbyan mektebi ve sebili ise farklı amaçlar için kullanılıyor. Onlarında asıl amacına kavuşması gerekiyor. Türbenin dökülen kurşunları cadde tarafına baktığı için insanların direkt odak noktasında bulunuyor. İnsanlarda bir rahatsızlık oluşturuyor. İnşasına 1555 tarihinde Mimar Sinan tarafından başlanmış ancak idamından dolayı bir süre duraklama dönemi olmuştur. 3 yıl sonra 1558 yılından inşaatı bitmiştir. Burayı da Mimar Sinan yapmıştır" ifadelerini kullandı.