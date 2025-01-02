Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin Çürümüş Hali - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin Çürümüş Hali

Geniş Video İzle

458 yıllık türbenin kurşunları döküldü, sebili inşaat firması kullanıyor. Restorasyon şart!

02.01.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

458 yıllık Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin kurşunları döküldü, sebilini inşaat firması kullanıyor

Kurşunları dökülen Osmanlı sadrazamı Gazi Kara Ahmet Paşa'nın türbesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih'te bulunan 458 yıllık Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin dökülen kurşun kaplamaları ve bakımsız hali dikkat çekti. Öte yandan, Mimar Sinan'ın eseri olan külliyenin sebil bölümü ise bir inşaat firması tarafından kullanılırken, Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Türbenin kurşunları dökülmüş durumda. Türbenin en kısa sürede bir restorasyona ihtiyacı var. Yan tarafında bulunan sıbyan mektebi ve sebili ise farklı amaçlar için kullanılıyor. Onlarında asıl amacına kavuşması gerekiyor" dedi.

Fatih Topkapı'da 1555'te yapımına başlanıp, 1558 yılında biten Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar döküldü. Kara Ahmet Paşa'nın eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi olan Fatma Sultan tarafından külliyenin inşası tamamlandı. Mimar Sinan'ın eseri olan külliyede cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, sebil, hazire ve çeşme bulunuyor. Tarihi yapının sebil bölümü bir inşaat firması tarafından kullanırken, türbenin bakımsız hali dikkat çekti. 458 yıllık türbenin son hali havadan görüntülendi.

"Türbenin kurşunları dökülmüş durumda"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Sadrazam Kara Ahmet Paşa'nın türbesinin önünde bulunmaktayız. Kara Ahmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi ve Yavuz Sultan Selim'in en küçük kızı olan Fatma Sultan'ın eşidir. Kendisi Arnavut asıllıdır, küçük yaşta Osmanlı Cihan Devleti'ne getirilmiştir. Enderun'da eğitim görmüştür. İlk olarak Rumeli Beylerbeyliğine gelmiştir. Ardından 2. vezirliğe, en son olarak sadrazamlık makamına yükselmiştir. Sadrazamlık yaparken Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa hainlikle suçlandı ve idamına karar verildi. Kara Ahmet Paşa'nın da Şehzade Mustafa'yı desteklediği düşünülmüştür. Şehzade Mustafa ile birlikte idam edilmiştir. İdam edilmeden bir süre önce külliyesini inşa ettirmeye başlamıştı. Külliyesi ilk başta Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin orada inşa edilmeye başlanmıştı ama idamından sonra bu inşaat yarım kalmıştır. Daha sonra Topkapı'daki bu bölgede külliye inşa edildi. Külliye, idamından 3 yıl sonra tamamlanıyor. Külliye cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, hazire ve çeşmeden oluşmaktadır. Sadrazam türbeye gömülmüştür. Türbenin kurşunları dökülmüş durumda. Türbenin en kısa sürede bir restorasyona ihtiyacı bulunuyor. Yan tarafında bulunan sıbyan mektebi ve sebili ise farklı amaçlar için kullanılıyor. Onlarında asıl amacına kavuşması gerekiyor. Türbenin dökülen kurşunları cadde tarafına baktığı için insanların direkt odak noktasında bulunuyor. İnsanlarda bir rahatsızlık oluşturuyor. İnşasına 1555 tarihinde Mimar Sinan tarafından başlanmış ancak idamından dolayı bir süre duraklama dönemi olmuştur. 3 yıl sonra 1558 yılından inşaatı bitmiştir. Burayı da Mimar Sinan yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İstanbul, İnşaat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin Çürümüş Hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nin Çürümüş Hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.