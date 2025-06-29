Gaziantep Kalesi Ekim'de Ziyarete Açılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Kalesi Ekim'de Ziyarete Açılacak

29.06.2025 11:18
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Gaziantep Kalesi, depremin ardından yapılan restorasyonla ekim ayında tekrar ziyarete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin ekim ayında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Kentin önemli kültürel miraslarından biri olarak turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Gaziantep Kalesi, depremde hasar görünce ziyarete kapatıldı.

Kalenin yeniden faaliyete açılması için İl Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapıldı ve kısa sürede çalışmalara başlandı.

İlk olarak depremin etkisiyle kale eteklerine dağılan taşlar yerinden kaldırılırken, yazıt ve kitabeler tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alındı.

Yaklaşık 2,5 yıldır kapalı olan kalede, hasar alan burç kısmı, surların restorasyonu ve zemindeki çatlakların dolgu çalışmaları tamamlandı. İç kısımlardaki yürüme alanlarında hasar alan bölgelerin yenilenmesi ve dış cephedeki sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürü Kemal Yenmez, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarına depremin ardından haziran ayında başlandığını söyledi.

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Yenmez, şu bilgileri verdi:

"Hızlı bir şekilde kalenin sur duvarları öncelikli olmak üzere sağlamlaştırıp restore ettik. Sur duvarlarındaki restorasyon tamamlandı. Yük üzerine kurulu kalenin zeminlerinde boşalma ve kırılmalar olduğunu jeoradar taramaları sonrası tespit ettik. Bunlarla ilgili zemin iyileştirmesi dahil enjeksiyonlarla sur duvarlarını sağlama aldık. Yürüme yolları ve kalenin sur duvarlarının kaymasını önleyecek glacis uygulamamız devam ediyor."

Yenmez, kalenin ocak ayında açılmasının planlandığını ancak bazı nedenlerle gecikme yaşandığını ifade ederek, "Şu an hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Eylül sonu itibarıyla restorasyonu bitirip ekimde ziyaretçilere açmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte turistleri geri çevirmeden kaleyi gezdirmek istiyoruz. Gaziantep'e hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Kalesi Ekim'de Ziyarete Açılacak - Son Dakika

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