Gaziantep'te "Dize Film Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te "Dize Film Festivali" düzenlenecek

09.04.2022 13:03
Gaziantep'te "Dize Film Festivali" düzenlenecek

Gaziantep'te Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alan kısa filmlerin yer aldığı festival gerçekleştirilecek.

Gaziantep'te Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alan kısa filmlerin yer aldığı festival gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve ilhamını Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan alan, ana teması, senaryoları şiirlere bağlı kısa filmlerin gösterime gireceği "Gaziantep Dize Film Festivali" 11 Nisan'da başlayacak.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, festivalin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dize Film Festivali Kısa Film Yarışması, temelinde şiiri ve şairi bulundurmaktadır. Festival dönemine özel seçilen şairlerin hayatlarından, yaşayış biçimlerinden, sanatsal yönlerinden, evrensel ve ulusal çerçeveli söylemlerinden izler taşıyan şiirlerden dizelerin ilhamıyla oluşturulan kısa filmleri sunacak. Gösterim tarihleri süresince, herkese açık olacak festival dönemi boyunca, yarışmaya katılan kısa filmler katılımcılara sunulacaktır. Festivalimizin temasına uygun olan ve festival jürisi tarafından belirlenen kriterlere uyan kısa filmler, değerlendirilmeye alınacak ve gösterim süresinin sonunda, farklı başlıklar altında ödüllendirilecek. Dize Film Festivali'nde şiirlerin halkımız adına eşsiz kültür birikimleri, evrensel öğütler içeren yönleri, sevgi ve barış içeren, birlik olmayı, insan olmayı vurgulayan yönleri ele alınacaktır. Her sene için, seçilen üç büyük şairin, hayatını ve şiirlerini merkezine alan kısa filmlerin sergilendiği ve ödüllendirildiği festival sistemi, festivalin temelini oluşturacak."

Türk edebiyatının şairleri ve şiirlerinin gelecek nesillere aktarılması, yapısal gücünün topluma yansıtılması ve tekrar gün yüzüne çıkarılması amaçlanan festivalde, gösterimler 11-13 Nisan'da Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 10.00-18.00 saatlerinde bütün vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

???????

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Petkimspor kritik deplasmanda Petkimspor kritik deplasmanda

Mehmet Akif Ersoy, Film Festivali, Yunus Emre, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 'Dize Film Festivali' düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "Dize Film Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement