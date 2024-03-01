Kültür Sanat

Gaziantep'te kadın sporcuların hayatını anlatan anlamlı sergi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kentin yetiştirdiği kadın sporcuların hayat hikayelerinin yer aldığı sergi açıldı.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan ve Gaziantep'in yetiştirdiği kadın sporcuların hayat hikayelerinin yer aldığı anlamlı sergi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kent protokolünün katılımıyla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde sanat severlere kapılarını açtı.

"Kızlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz"

Sergi hakkında bilgi veren sergi düzenleyecisi Gazişehir Kadın Taraftar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, "Gazi şehrin yetiştirdiği kadın sporcuların ve yöneticilerin hayatının yer aldığı bu sergide bugün hep birlikte bir araya geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan bu sergide yaptığımız faaliyetleri kısa bir şekilde özetlemek gerekirse 2018'de kurulduktan sonra birçok çalışma gerçekleştirdik. Tribünlerde yer aldık. Kadın taraftarlar olarak moral ziyaretleri gerçekleştirdik. Taraftarlar ile takımları kaynaştırmak istedik. Gaziantep Türk kadın futboluna çok önem veriyor ve dünyaya kadın futbolcu transfer eden şehir olma yolunda kızlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün de kentin yetiştirdiği kadın sporcuların hayat hikayelerinin yer aldığı sergimizin açılışını yaptık. Herkesi bu sergiyi gezip görmeye davet ediyoruz" dedi.

"Kadınlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum"

Serginin öneminden bahseden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği olan derneğimize teşekkür ediyorum. Kentimizin yetiştirdiği kadın sporculara yönelik böyle serginin düzenlenmesi çok önemli. Nüfusumuzun yüzde 50'si olan kadınlara yer vermek ve onların başarılarını hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.