Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı

13.06.2022 11:41
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, yıl sonu şenliğinde yeteneklerini sergiledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, yıl sonu şenliğinde yeteneklerini sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, resim, müzik ve görsel sanatlarda yıl boyunca düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler, 2 gün süren etkinliklerde çeşitli gösteriler sahneledi.

Gitar, keman, davul performanslarından senfoni orkestrasına, halk oyunlarından tiyatro gösterilerine ve korolara çeşitli branşlarda gösterilerin yanı sıra öğrencilerin hazırladığı resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sanat akademisi eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, sanat akademisi bünyesinde eğitim alan gençleri ve ailelerini tebrik ederek, "Kültür, sanat gerçekten bir ihtiyaç ve aynı zamanda eğitimi güçlendiren, eğitimde gençlerimizin başarılı olmasının yolunu açan çok önemli bir dayanak. Gaziosmanpaşa ilçemizde genç bir nüfusa sahibiz. Her bir gencimizin en az bir spor dalıyla, bir kültür alanıyla ve bir sanat alanıyla ilgilenmesi bizim için önemli. Bunu başaran öğrenciler eğitimde de başarılı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı - Son Dakika

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