Gebze’de yaz konseri coşkusu

Gebze'de düzenlenen yaz konserleri etkinliğinde sanatçılar Ceyhun Can ve Mustafa Özden sahne aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Gebze Belediyesi, ilçede yaz dönemi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açık hava programları düzenlenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Gebze Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde Ceyhun Can ve Mustafa Özden müzikseverlerle buluştu. Dün saat 20.00'de başlayan etkinlikte, sanatçılar sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar da şarkılara eşlik edip halay çekerek vakit geçirdi.