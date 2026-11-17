Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nde, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl 67 ilde 261 kazı alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Müzelerdeki 1 milyon 200 bin kültür varlığının Müze Ulusal Enformasyon Sistemi'ne aktarıldığını açıklayan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarını müzeler, sergi alanları, kütüphaneler ve kültür-sanat faaliyetleriyle yaşayan merkezlere dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın başında Karahantepe, Sayburç ve Göbeklitepe'de gün yüzüne çıkarılan bazı eserlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ilk kez sergilendiği Taş Tepeler Sergisi'ni ziyaret etti.

Kongre, farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanını, müze yöneticisini ve kültürel miras uzmanını bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'de 233'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 692 müzede 4 milyona yakın eser bulunduğunu bildirdi. Yılmaz, 2021'den bu yana müze ve ören yerlerini 150 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan 7 yapı ve 46 salonun 5 ayrı müze olarak düzenlendiğini belirten Yılmaz, bu çalışmayla 10 bini aşkın eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Kongrede farklı ülkelerin müzecilik deneyimlerinin paylaşılmasının müzelerin toplumla kurduğu bağı güçlendireceğini belirten Yılmaz, özellikle çocukların ve gençlerin eserleri yerinde görmesine önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, müzeleri çocukların merak duygusunu besleyen ve toplumun her kesimine hitap eden "yaşayan eğitim mekanları" olarak görmek istediklerini dile getirdi.

Kongrede konuşan Bakan Ersoy, 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras'ı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Projeyle arkeolojik kazıların kapsamını genişlettiklerini, bilimsel araştırmaları güçlendirdiklerini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları yıl boyunca devam eden sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.

Ersoy, "Bu yıl Geleceğe Miras kapsamında 67 ilimizde tam 261 kazı alanında çalışmalar yürüttük. Bu projedeki çalışmalar da dahil olmak üzere yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarımızın sayısının 800'e ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Anadolu'nun insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden büyük medeniyetlerin başkentlerine uzanan olağanüstü bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, gün yüzüne çıkarılan eserlerin uygun şartlarda incelenmesi, korunması, bilim dünyası ve toplumla buluşturulması için müzecilik altyapısına yönelik yatırımları da kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

1 milyon 200 bin kültür varlığı dijital sisteme aktarıldı

Müzecilikte dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ersoy, Bakanlığın geliştirdiği Müze Ulusal Enformasyon Sistemi'ne aktarılan kültür varlığı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığını açıkladı.

Sistemle müzelerdeki kültür varlıklarının kayıt altına alınması, korunması ve yönetilmesine ilişkin süreçleri bütünleşik bir dijital altyapıda buluşturduklarını belirten Ersoy, envanter, laboratuvar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında aktif olarak kullanılan sistemin kapsamını yeni modüllerle genişlettiklerini bildirdi.

Dijitalleşmeyi yalnızca eserlerin kayıt altına alınması olarak görmediklerini vurgulayan Ersoy, "Biz, teknolojinin insanla kültürel miras arasındaki bağı zayıflatan değil, güçlendiren bir araç olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy; sanal müze uygulamalarından Google Arts & Culture ve Museum With No Frontiers gibi uluslararası platformlara, dijital deneyim müzelerinden Turkish Museums üzerinden sunulan ziyaretçi deneyimlerine ve koleksiyon yönetimine kadar teknolojinin sunduğu imkanları müzecilik hizmetlerinin her aşamasına taşıdıklarını kaydetti.

Haydarpaşa ve Sirkeci yaşayan kültür merkezlerine dönüşecek

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarında yürütülen çalışmalara değinen Ersoy, tarihi mekanları müzeler, sergi alanları, kütüphaneler ve kültür-sanat faaliyetleriyle yeniden yaşayan merkezlere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Müzelerin toplumsal yaşamla bağını güçlendirmeye önem verdiklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Müzelerimizi yalnızca bir defa ziyaret edilen mekanlar olarak değil, toplumun tekrar tekrar buluşmak istediği dinamik kültür merkezleri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda süreli sergilerimize, eğitim faaliyetlerimize ve ziyaretçi deneyimini geliştiren yenilikçi uygulamalarımıza özel önem veriyoruz."

Antalya'da sürdürülen yeni müze yatırımıyla da sergileme alanlarını önemli ölçüde artırmayı ve depolarda korunan çok daha fazla eseri ziyaretçilerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

233 müze ve 149 ören yerinde kültürel mirasa erişim

Bakan Ersoy, 2026 yılı itibarıyla Bakanlığa bağlı 233 müze ve 149 düzenlenmiş ören yerinde kültürel mirası ziyaretçilerle buluşturduklarını, Bakanlığın denetimindeki özel müze sayısının ise 459'a ulaştığını bildirdi.

Yeni müzeler inşa ederken mevcut müzelerin sergileme, koruma, depolama ve ziyaretçi hizmetlerini de çağdaş standartlar doğrultusunda geliştirdiklerini anlatan Ersoy, yalnızca niceliği değil niteliği de sürekli yükselttiklerini vurguladı.

İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki kapsamlı düzenlemeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki yenileme çalışmalarını ve farklı şehirlerde hayata geçirilen müze projelerini bu yaklaşımın somut örnekleri arasında gösterdi.

Gece müzeciliğinden bir milyonu aşkın ziyaretçi yararlandı

Gece Müzeciliği kapsamında 22 müze ve ören yerini belirlenen saatlerde gece ziyaretine açtıklarını belirten Ersoy, bir milyonu aşkın ziyaretçinin yararlandığı uygulamanın kültürel mirası farklı deneyimlerle buluşturma imkanı sunduğunu söyledi.

Dijital teknolojilerin gelişmesi, ziyaretçi beklentilerinin değişmesi ve toplumların kültürel yaşama daha etkin katılma taleplerinin müzelerin sorumluluk alanlarını genişlettiğine dikkati çeken Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık bir müzenin başarısı yalnızca koleksiyonlarının zenginliğiyle değil; bu koleksiyonları nasıl koruduğu, nasıl yorumladığı, toplumun farklı kesimleriyle nasıl buluşturduğu ve gelecek nesillere nasıl aktardığıyla da ölçülmektedir."

Türkiye'nin müzecilik politikalarını bu dönüşümü esas alan bütüncül bir yaklaşımla şekillendirdiklerini vurgulayan Ersoy, müzeciliği bilimsel araştırmayı, korumayı, eğitimi, teknolojiyi, erişilebilirliği ve kültürel katılımı bir araya getiren çok yönlü bir kamu hizmeti olarak gördüklerini kaydetti.

13 bin 574 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin de bilgi veren Ersoy, Türkiye'nin eserlerin ait oldukları topraklara iadesi konusunda güçlü bir uluslararası iş birliği yürüttüğünü belirtti. Ersoy, 2002-2026 yılları arasında yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlığı sayısının 13 bin 574'e ulaştığını açıkladı.

Kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olmasının, ait oldukları toplumların ve coğrafyaların tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini değiştirmediğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"O toplumlara ve topraklara aidiyetlerini ortadan kaldırmaz. Bu konudaki duruşumuz nettir. İşte kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizin dayandığı gerçek ve başarımızın altındaki anlayış budur. Bundan ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz."

İklim değişikliği, doğal afetler, çatışmalar ve yasa dışı kültür varlığı ticaretinin kültürel mirası tehdit ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu mirası korumanın ülke sınırlarını aşan evrensel bir sorumluluk ve güçlü bir uluslararası dayanışma gerektirdiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Miras Komitesi 2027'de İstanbul'da toplanacak

Türkiye'nin 2027 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. Oturumu'na İstanbul'da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ersoy, bu toplantıyı ülkenin kültürel miras alanındaki uluslararası yetkinliğinin, kararlı duruşunun ve üstlendiği sorumluluğun önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Ersoy, toplantının kültürel mirasın korunması konusunda uluslararası iş birliğini daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Yurt içinde 166, yurt dışında 2 sergi

Bakan Ersoy, 2026 yılında yurt içinde 166, yurt dışında ise 2 sergiyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler kültürünü Berlin'de, Troya'nın Akdeniz medeniyetleriyle ilişkisini Roma'da ziyaretçilerle buluşturan sergilerin Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası görünürlüğünü güçlendirdiğini ifade etti.

Ersoy, bu iki sergiye ilave olarak İngiltere, İtalya ve Danimarka'da açılan, farklı ülkelerin eserlerinin yer aldığı ortak sergilere de Türkiye'nin koleksiyonlarından eserlerle katıldıklarını kaydetti.

Müzeciliğin geleceği için kalıcı iş birlikleri

Kongrenin yalnızca mevcut uygulamaların değerlendirildiği bilimsel bir toplantı olarak kalmasını istemediklerini belirten Ersoy, amaçlarının müzeciliğin geleceğine ilişkin ortak yaklaşımlar geliştirmek, kurumlar arasında kalıcı iş birlikleri kurmak ve yeni nesil müzecilik politikalarını tartışmak olduğunu söyledi.

Dijital dönüşümden sürdürülebilir korumaya, erişilebilirlikten müze eğitimine ve toplumsal katılıma kadar pek çok konunun ele alınacağı kongrede paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin, ülkelerdeki müzelerin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kongreye verdikleri destek ve himayeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Ersoy; katkı sağlayan ulusal ve uluslararası kurumlara, bilim insanlarına, müze yöneticilerine, uzmanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nin ülke ve dünya müzeciliği adına yeni fikirlerin ve kalıcı iş birliklerinin başlangıcı olmasını temenni etti.