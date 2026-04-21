Geleceğin yıldızları Şehitkamil'de sahne aldı
Geleceğin yıldızları Şehitkamil'de sahne aldı

21.04.2026 17:15  Güncelleme: 17:16
Gaziantep'te altyapı sporlarının gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, U10 yaş grubuna özel düzenlediği turnuva ile önemli bir ilke imza attı.

Gaziantep'te altyapı sporlarının gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, U10 yaş grubuna özel düzenlediği turnuva ile önemli bir ilke imza attı. Kentte bu yaş kategorisinde gerçekleştirilen ilk ve tek organizasyon olma özelliği taşıyan turnuva, minik sporcuları aynı sahada buluşturarak büyük bir heyecana sahne oldu.

Gazikent Stadyumu'nda başlayan karşılaşmalar; yüksek tempo, mücadele gücü ve centilmenlik ruhuyla dikkat çekti. Sahaya yansıyan performanslarıyla izleyenlerden tam not alan minik futbolcular, sergiledikleri oyunla geleceğin sporuna dair umut verdi. Her pas, her gol ve her alkış, organizasyonun coşkusunu daha da artırdı.

23 Nisan ruhuna yakışan anlamlı etkinlik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen turnuva, çocukların bayram coşkusunu sporla birleştirdi. Fair-play anlayışının ön planda olduğu müsabakalar, küçük yaşta spor kültürünün ve dostluk bilincinin gelişmesine katkı sağladı. Organizasyon, sporcular ve antrenörler için unutulmaz anlar yaşattı.

"Bu alandaki yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların sporla iç içe büyümesinin hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu anlayışla düzenlediğimiz U10 Futbol Turnuvası ile geleceğin sporcularını aynı sahada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, sahada gösterdikleri azim, mücadele ve centilmenlikten dolayı her birini ayrı ayrı kutluyorum. Bu özel organizasyonda emeği geçen tüm antrenörlerimize, hakemlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya, 8 takım ve 128 sporcumuz katıldı, toplamda 18 müsabaka oynandı. Bizler, çocuklarımızın sadece sportif başarılarıyla değil; aynı zamanda fair-play ruhunu benimseyen, takım olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bugün sahada gördüğümüz tablo, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi. Şehitkamil Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye, altyapıdan başlayarak bu alandaki yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

