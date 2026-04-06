Geleneksel Kilim Dokumaları Korunuyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de geleneksel kilim dokumaları kayıt altına alınıyor, kilim müzesi kurulacak.

Trakya'nın geleneksel kilim dokumalarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ne ait el emeği dokumalar kayıt altına alınıyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen çalışma kapsamında, bölgedeki geleneksel dokumaların envanteri oluşturuluyor.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki enstitü atölyesinde, Edirne'nin "çuha", Tekirdağ'ın "Karacakılavuz" ve Kırklareli'nin "Poyralı" kilim dokumalarından örnekler hazırlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından enstitü bünyesinde "Kilim Müzesi" oluşturulması hedefleniyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen, AA muhabirine, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Enstitünün AR-GE biriminin saha araştırmaları, arşiv taramaları ve literatür incelemeleri gerçekleştirdiğini belirten Üretmen, "Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki unutulmaya yüz tutmuş dokuma türlerini araştırıyoruz. Elde edilen motifleri, teknikleri ve hikayeleriyle birlikte envantere geçirip arşivliyoruz. Ardından ustalarımız bu dokumaların örneklerini atölyemizde yeniden üretiyor." dedi.

Saha çalışmalarında muhtarların desteğiyle köylere ulaştıklarını ifade eden Üretmen, bağışlanan kilimlerin ileride kurulacak müzede sahiplerinin isimleriyle sergileneceğini dile getirdi.

Üretmen, "Vatandaşlarımızdan sadece bağış değil, ellerindeki dokumaların fotoğraflarını da bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. 100 yıllık kilim örneklerini inceleyerek birebir örneklerini dokuyor ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Dokuma Atölyesi Usta Öğreticisi Meryem Uzel de kaybolmaya yüz tutmuş kilim motiflerini önce dijital ortamda arşivlediklerini belirtti.

Dokumaların aslına uygun şekilde yeniden üretildiğini vurgulayan Uzel, "Poyralı dokuması 1800'lü yılların sonunda bölgeye yerleşen Türk ailelerinin yaptığı örneklerden biridir. Bu dokumaları arşivleyerek yeniden üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nin "Poyralı", Tekirdağ'ın "Karacakılavuz" ve Edirne'nin "aba" ile "çuha" dokumalarından arşiv oluşturduklarını aktaran Uzel, kilimlerin kök boyalarla boyanan yün iplerden üretildiğini ve özgün yapısına sadık kalındığını kaydetti.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Tekstil Teknolojisi Atölyesi öğretmeni Tekin Gazi ise geleneksel dokumaları motif, renk ve teknik özelliklerine uygun şekilde yeniden ürettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edirne, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:06:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.