Geleneksel Sanatlar Modern Tasarımlarla Yaşatılıyor

Trabzon'daki Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar modern tasarımlarla buluşturularak kültürel miras yaşatılmaya çalışılıyor.

İpek kozası, keçe ve kitre gibi doğal malzemelerin bir araya getirilerek üretilen eserler kültürel mirasın yaşatılmasına ışık tutarken, yapılan ürünler yoğun ilgi görüyor.

Kurs öğretmeni Hacere Şerifoğlu, aslında bir tasarım atölyesi olduklarını hatırlatarak "Unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatı birleştirerek çeşitli ve farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. İpek kozasını keçe ile birleştiriyoruz. Keçeyi kitre ile birleştiriyoruz. Bu şekilde farklı tasarımlar yapıyoruz. Tablolar, çantalar, örtüler, kırlentler, yastıklar öğrenci ne istiyor, neye ihtiyacı varsa bunu daha modern hale getirerek, unutulmaya yüz tutmuş yorgan desenimizi de içine katarak bir tasarım oluşturuyoruz. Çok beğeniliyor, siparişler geliyor. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kullandıkları ürünler arasında yer alan kitreyi sanata dönüştürdüklerini ifade eden Şerifoğlu "Kitre, dikenli bir ottur. Karadeniz'de bu konuda çok yaygın ve zengin bir bitkidir. Yükseklerde bulunur. Suyu alınır, özü çıkarılır. Limon tuzu gibi kurutulur; biz de aktarlardan alırız. Aldıktan sonra ıslatılır, şişer; çeşitli aşamaları vardır. En son pamukla birlikte tablolar meydana gelir. Bir tablo yaklaşık bir ayda ortaya çıkar. Kitre, emek isteyen bir iştir. Keçe daha seri üretilebilir. Kişi eğer güzel bir çalışma yapıyorsa daha hızlı sonuç alabilir. Keçenin albenili renkleri vardır. A sınıfı koyun yünüdür, doğaldır. Genelde iğneli keçe yapıyoruz; ıslak keçe yapamıyoruz. Keçeye çok fazla rağbet var. Yapılışı da kısa sürede tamamlanabiliyor. Teknik olarak çok zor bir teknik değil. Sergilerimiz oluyor, çeşitli kurumlar ürünlerimizi alıyor. Özellikle çantalara oldukça fazla rağbet var. Bize kayıtlı 15 öğrencimiz var; dönüşümlü olarak geliyorlar. 70 yaş üzeri öğrencilerimiz de var" diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülgün Eyüpoğlu, kursa katılmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek "65 yaşına kadar Olgunlaştırma Enstitüsünde görev yapıyordum. Daha sonra Hacere hocamla tanıştım; kitre sayesinde aramızda güzel bir arkadaşlık oluştu. Onun sayesinde keçeyi ve ipek kozayı öğrendim, bu alanda çalışmalar yaptım. Çok mutluyum. Buraya gelme nedenim, kendimi biraz rahatlatmak. Şu anda iğneli keçe tablo çalışıyorum. İğneli keçeyi gençlerimize tanıtmaya çalışıyoruz; onlar da çok beğeniyorlar. Bu çalışmalara ilgi oldukça fazla. Resim hocalığı yaptığım için daha çok tablo üzerine çalışıyorum. Bir tabloyu bir haftada bitirebiliyoruz" dedi.