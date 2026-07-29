Geleneksel Sanatlar Yeniden Hayat Buluyor

Sinpaş Reserve bünyesinde hayata geçirilen "Zamanın İzindekiler" Kültür ve Sanat Platformu, geleneksel sanatları günümüzle buluşturmaya hazırlanırken, platformun ilk etkinliği Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın farklı hat türlerindeki eserlerinden oluşan sergi olacak.

Sinpaş Reserve bünyesinde hayata geçirilen "Zamanın İzindekiler" Kültür ve Sanat Platformu, geleneksel sanatlarımızın zamansız değerlerini günümüzle buluşturmaya hazırlanıyor. Geleneksel sanatları odağına alan platformun ilk durağı ise Türk-İslam sanatlarının en seçkin dallarından hüsn-i hatta ayrılıyor. Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın şahsi eserlerinden oluşan ve farklı hat yazısı türlerindeki eserlerini bir araya getiren bu özel seçki, sanatçının nadiren gerçekleştirdiği kapsamlı sergilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Serginin Ağustos ayında sanatseverlerle buluşması için hazırlıklar devam ediyor. Marmaris'in doğal güzelliklerini kültürel mirasıyla buluşturmayı hedefleyen Sinpaş Reserve, kültür ve sanat alanında uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımını atıyor. "Zamanın İzindekiler" Kültür ve Sanat Platformu ile yıl boyunca sergiler, söyleşiler, dinletiler ve atölyeler düzenlenmesi planlanırken, platformun ilk buluşması Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın hat sanatı sergisi olacak.

Platformun açılış etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek sergide, Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın farklı hat yazısı türlerinde ürettiği eserler sanatseverlerle buluşacak. Sanatçının sülüs, nesih, muhakkak, celi ta'lik, celi divani, ma'kıli ve hendesi hat gibi farklı yazı türlerinde hazırladığı eserleri bir araya getirecek seçki, sanatçının nadiren gerçekleştirilen kapsamlı sergilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yer alacak eserlerin merakla beklendiği sergide, ziyaretçilere yalnızca eserler değil, hat sanatının tarihsel yolculuğunu ve estetik dünyasını anlatan bütüncül bir deneyim sunulması hedefleniyor. Eserlere eşlik edecek bilgi kartları ve QR kod uygulamalarıyla ziyaretçiler, sanatçının çalışmaları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Sinpaş Reserve'nin "Zamanın İzindekiler" Kültür ve Sanat Platformu, ilk etkinliğinin ardından hat, ebru, tezhip ve çini gibi geleneksel sanatların yanı sıra medeniyet söyleşileri, klasik Türk musikisi dinletileri ve atölyelerle yıl boyunca devam edecek bir kültür-sanat programı sunmayı hedefliyor. Platformun ilk etkinliği olan Prof. Dr. Fatih Özkafa Hat Sanatı Sergisi'nin ağustos ay içinde kapılarını açması planlanıyor.