Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde - Son Dakika
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Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde

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Genç fotoğrafçılar Çanakkale ruhunun izinde
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ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, ‘Bir Karede Vatan: Çanakkale’nin Genç Tanıkları’ adlı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ederek fotoğraf ve...

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, 'Bir Karede Vatan: Çanakkale'nin Genç Tanıkları' adlı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ederek fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşları'nın tarihi ve manevi mirasını gençlerin objektifinden geleceğe taşımayı amaçlayan proje kapsamında, öğrencilerin gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmaların tarih bilinci, kültürel miras farkındalığı ve mesleki motivasyonları üzerindeki etkileri de bilimsel yöntemlerle araştırılması hedefleniyor.

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 5588 kodlu proje, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Meral Açıkgöz yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Projeyle öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi mekanları yerinde görmeleri, savaşın milletin hafızasındaki yerini ve taşıdığı manevi değerleri daha yakından kavramaları, aynı zamanda fotoğraf ve video çekimleri aracılığıyla mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Tarihin izinde 12 saatlik fotoğraf ve video yolculuğu

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama gezisi, sabah saat 08.00'de Çanakkale merkezdeki feribot iskelesinde başladı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Meral Açıkgöz ile Öğr. Gör. Onur Bayram'ın da öğrencilere eşlik ettiği gezide; yaklaşık 12 saat süren program boyunca Gelibolu Tarihi Yarımadası'nın farklı noktalarındaki şehitlikleri, tarihi alanları ve müzeleri ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale Savaşları'nın izlerini fotoğraf ve video çalışmalarıyla belgeledi.

Çanakkale Savaşları, Atatürk ve Balkanlar Bölgesi Uzmanı, Bigalı Kalesi Sorumlusu Melih Asaroğlu'nun rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, ziyaret ettikleri mekanların tarihi önemine ilişkin bilgi edinirken savaşın yaşandığı alanları yakından inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca tarihi yarımadanın farklı noktalarında fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştiren öğrenciler, yaptıkları röportajlarla da belgesel çalışmalarına yönelik görsel ve sözlü kayıtlar oluşturdu.

Öğrencilerin tarih bilinci ve mesleki motivasyonları araştırılıyor

'Bir Karede Vatan: Çanakkale'nin Genç Tanıkları' projesi, fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra bilimsel araştırma boyutuyla da dikkat çekiyor. Proje çerçevesinde, öğrencilerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlarda bulunmalarının ve bu alanları fotoğraf ve video yoluyla belgelemelerinin üzerlerinde oluşturduğu etkilerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi amaçlanıyor.

Gençlerin objektifinden sergi ve belgesel hazırlanacak

Projenin ilerleyen aşamalarında, öğrencilerin Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda gerçekleştirdikleri çekimlerden seçilecek fotoğraflarla bir sergi açılması ve video görüntüleri ile röportajlardan oluşan bir belgesel hazırlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluKültür SanatÇanakkaleGeliboluSon Dakika

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