Genç Kadın Girişimci Sultan'ın Azmi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Desteği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Genç Kadın Girişimci Sultan'ın Azmi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Desteği

Depremzede anne Sultan Hilal Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle çilek üreticiliğine adım atarak hem ekonomik bağımsızlığını kazanmayı hem de eğitimini tamamlamayı hedefliyor.

06.11.2024 20:26
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Hem öğrenci, hem anne, hem de afetzede

Genç kadın girişimci Sultan'ın yaşama azmi, Başkan Şahin'in desteğiyle perçinlendi

Sultan, elde ettiği gelirle eğitimini tamamlayacak

GAZİANTEP - Nurdağı'nda yaşayan depremzede Sultan Hilal Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in uzattığı destek eliyle gelir elde ederek, hayal ettiği mesleğe kavuşmak için eğitimini tamamlayabilecek.

Kadın girişimci, afetzede, öğrenci ve bir anne olan Sultan Hilal Şahin, 6 Şubat depremlerine yakalandığı Nurdağı'nda, komşuları ve bölge halkı gibi yaralarını sarmaya devam ediyor. Doğaya olan sevgisi ve bu alanda uzmanlaşma isteğiyle yola çıkan Sultan'a destek ise Başkan Fatma Şahin'den geldi.

Bölgenin genç kadın girişimcilerinden olan Sultan, Gaziantep Büyükşehir ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Nurdağı ve İslahiye'de 200 çiftçiye dağıtımı yapılan; çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini ile damlama sulama sistemi projesinden faydalanan isimlerden biri oldu.

Nurdağı'nda yaşayan Sultan Hilal Şahin, 27 yaşında bir anne olarak Abdullah adında bir oğlu olduğunu belirterek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde mobilya ve dekorasyon üzerine eğitim aldığını söyledi.

"Projeyi duyunca heyecanlandım"

Ailesinin 1970 yılından bu yana çiftçilikle uğraştığını belirten Hilal Şahin, "Onların desteği ile ben de çiftçiliğe heves ettim. Çilek üretimiyle uğraşan bir arkadaşım var, onun başarılarını gördükçe seviniyordum. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde çilek üretimine ilişkin yeni destek projesini öğrenince heyecanlandım" dedi.

"Bazen imkanlar el vermiyor bir şeyler yapmaya, başarmaya"

Destek projesini çiftçi bir ağabeyinden öğrendiğini hatırlatan Şahin, "Projeye başvurdum ve dönüş yapıldığında çok sevindim. Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği aslında çok şey ifade ediyor. Bazen imkanlar el vermiyor bir şeyler yapmaya, başarmaya. Fikirler her zaman icraata geçirilemeyebiliyor. Bu desteği alabildiğim için çok mutluyum, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ağaç doktoru olmak istiyorum"

Eğitim sürecine devam edeceğini ve uzmanlaşma sürecini dört yıla yaymayı planladığını belirten Şahin, "Orman mühendisliği alanında eğitimimi tamamlamayı hedefliyorum. Doğayı çok seviyorum ve 'ağaç doktoru' olmak istiyorum. Hem çilek üreterek geçimimi sağlamak hem de okuyarak kariyerimi ilerletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Her meyve ve her ağaç hakkında bilgi sahibi olmayı hedeflediğini dile getiren Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in benim gibi birçok genç girişimci kadına destek vermesi çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu yüzden kendisine de çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Genç Kadın Girişimci Sultan'ın Azmi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Desteği - Son Dakika

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