GENÇ MODA TASARIMCILARINDAN MÜZE GAZHANE'DE YIL SONU DEFİLESİ

Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunları, pandemi döneminde tasarladıkları kıyafetleri yıl sonu defilesinde izleyicilerin beğenisine sundu. Birbirinden ilginç temalarda hazırlanmış olan koleksiyonlar büyük ilgi gördü.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020, 2021 ve 2022 yılları mezunlarının tasarımlarından oluşan seçki, Müze Gazhane'de gerçekleştirilen defileyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen defileye üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ile birçok izleyici katıldı.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE TASARLADILAR'

Herkesin evlerine kapandığı, özellikle de tasarım alanında faaliyet gösteren pek çok insanın malzeme temin etmekte zorlandığı bir zamanda, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, öğrencilerini ellerinin altındaki materyallerle neler meydana getirebilecekleri konusunda teşvik etti. 3 yılın mezunlarından oluşan 25 öğrencinin 100'e yakın tasarımı izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında, yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapmakta olan mezunları da tasarımcı adaylarını yalnız bırakmadı.

'HER BİRİ BİRBİRİNDEN NİTELİKLİ KREASYONLAR ORTAYA ÇIKTI'

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, 'Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüzün pandemi dönemindeki projeleri ve bu yılki diploma projelerinin bir kreasyonuna dönüşmüş defilesini izledik. Burada öğrencilerin 3 yıl boyunca derslerde, evlerinde ve daha sonra tekrar üniversitedeki atölyelerinde yaptıkları çalışmalar, sonrasında bu üretimlerin bir şova dönüşmesi aşamasında da tekrar bir çalışma periyodu vardı. Dolayısıyla hem öğrenciler hem hocaları hem de diğer ekip gerçekten uzun bir süre çalıştılar. Burada önemli olan bir kreasyona dönüşebilecek projeler üretmek ve bunu bir defileye dönüştürebilmekti. Her biri birbirinden nitelikli kreasyonlar ortaya çıktı. Hepsini kutluyorum' diye konuştu.

'BİZİM DE BEKLEMEDİĞİMİZ ÇOK FARKLI TASARIMLAR OLUŞTU'

Üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, 'Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin pandemi dönemi olmak üzere 3 seneyi kapsayan işlerini bir araya getirerek bir defile düzenlemeye karar vermiştik. Gerçekten çok farklı işler çıktı. Bu dönemde okula devam eden öğrencilerin işleriyle pandemi dönemindeki öğrencilerin işlerinden bir seçki oluşturduk. Pandemi döneminde bizim de beklemediğimiz çok farklı tasarımlar oluştu. Çünkü kısıtlı malzeme ile bir tasarım üretmek gerçekten insanı zorlayan bir şey ama biz burada tasarımların daha farklı bir boyuta geldiğini gördük. Bu bizim için çok önemliydi. Bunlar evde buldukları herhangi bir çarşaf parçası oldu. Perdelerini söküp kesenler oldu. Bunlarla bambaşka tasarımlara dönüştü. Çok keyifli işler çıktı. Onları bir araya getirerek bir defile düzenledik' dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Bike Başaran ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, '3 senelik öğrencilerimizin verdiği emeklerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi pandemi çocukları. Bu zorlu süreçte onlarla iletişimi hiç koparmadık. Çok heyecanlı bir şekilde onların vermiş olduğu emekleri görmeyi bekliyorum' dedi.

'KOLEKSİYONUM KADIN HAKLARIYLA ALAKALI'

Tasarımcı öğrencilerden Melis Uzunoğlu, benim koleksiyonum iki parçalıydı. Bir tanesi kadın haklarıyla alakalı. Türkiye'de maalesef çok fazla kadına şiddet oluyor. Daha çok bunun üzerine bir koleksiyon tasarladık. Yaklaşık 3-4 ay gibi bir süre boyunca çalıştım? dedi.