'Genç Motto' yayın hayatına başladı - Son Dakika

Teknolojiden girişimciliğe, kültür-sanattan mizaha, spordan sağlığa birçok konuda liseli ve üniversiteli gençlerin arkadaşı olmak için yola çıkan "Genç Motto" Dergisi raflarda yerini aldı.

Günümüz dünyasında dinç olarak tanımlanan genç kuşağın çok fazla araştırıldığı, farklı harf ya da sembollerle isimlendirildiği, anlaşılmaya çalışıldığı bu dönemde Genç Motto bu kitlenin arkadaşı ve mottosu olabilmek için yola çıktı. Albayrak Medya çatısı altında liseli ve üniversiteli gençlere yönelik hazırlanan Genç Motto Dergisi'nin ilk sayısı ekim ayı itibarıyla raflarda yerini alıyor.

"DÖRT YIL ÖNCESİNE UZANAN BİR HAYALİN TEZAHÜRÜ"

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Genç Motto Dergisi üç dört yıl öncesine uzanan bir hayalin, aylardır devam eden bir doğum sancısının tezahürü. Lise ve üniversite sıralarında derslerden derslere, sınavlardan sınavlara koştururken gençlerin çantalarında, sıralarında, odalarında, kitaplığında her daim çıkarıp okuyabileceği, nefeslenebileceği, bilgilenebileceği, düşünüp tartışabileceği bir dergi olacak" dedi.

"GENÇ GİRİŞİMCİLER VE DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER BU DERGİDE BULUŞUYOR"

Genel Yayın yönetmenliğini üstlenen Osman Turhan, "İlk sayımızda okurlarımızla tanışmayı hedefleyerek 'Selam Dünyalı Biz Genciz' kapağıyla çıkıyoruz. Lise-üniversite gençliğinin hedeflediği dergide her ay teknoloji, girişimcilik, kişisel gelişim, sinema, teknoloji, sağlık, rehberlik, seyahat, mizah yazıları, çizgi roman, karikatür, zeka soruları, spor gibi gençlerin ilgisini çekecek pek çok konuya yer veriyoruz. Gençlerin birçok yönleriyle hayalleriyle, başarıları ve başarısızlıklarıyla, yeni nesil mizah anlayışları, ilginç fikirleriyle kısaca dünyayı algılama biçimleriyle kendilerini rahatça ifade edebildikleri yeni sayılar planladık. Ayrıca müzakere gruplarımız olacak birebir genç arkadaşlarla fikir alışverişi yaparak güçlü bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ayrı bir yayın kurulumuz da var. İlerleyen sayılarımızda gençlere daha fazla söz vererek gençlerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir dergi olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Derginin yayın editörlüklerini Mustafa Baltacı, Mehmet Demirhan ve Tuğba Coşkuner üstleniyor. Özgün ve iddialı içeriklerle yayın hayatına başlayan derginin ilk sayısında Genç İHA'lar, genç girişimcilerin gözünün üzerinde olduğu yeşil enerji, dağcılığın detayları, gençlerin modası, uyku hakkında merak edilenler, bisiklet yolculuğu için tavsiyeler, iş ve okul hayatını kolaylaştıracak mobil uygulamalar ve selfienin kuralları gibi birbirinden konular yer alıyor.

"Hasbelkader" çizgi roman, her ay farkı bir hikayeyle karşımıza çıkmayı vadediyor. "Sağlam Kafa" köşesinde ise sağlık hakkında her şey gençlerle buluşuyor. Zeka oyunları ve çeşitli bulmacalarla keyifli hale gelen derginin "Sizden Gelenler" köşesi de gençlerin sesi olmayı hedefliyor.