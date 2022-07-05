Gence'de düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Gecesi"nde Uğur Işılak sahne aldı

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Gecesi"nde Uğur Işılak konser verdi.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun girişimi ve Gence Valiliğinin desteğiyle Haydar Aliyev Meydanı'nda düzenlenen programı Vali Niyazi Bayramov, Başkonsolos Zeki Öztürk ve çok sayıda Genceli izledi.

Şehitlerin anılması ve saygı duruşuyla başlayan programın ilk bölümünde Gence Devlet Filarmonisi sanatçıları sahne alarak "Mehter Marşı" ve "Nuri Paşa" marşlarını çaldı, Göygöl Devlet Şarkı ve Dans Topluluğu ise dans gösterileri sundu.

Programın ikinci bölümünde ise sanatçı Uğur Işılak sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Sözleri ve müziği Işılak'a ait olan "Azerbaycan, Türkiye'dir" şarkısı ise seyircilerden alkış aldı.

Işılak, program öncesinde Gence Valisi Bayramov'a nezaket ziyaretinde bulundu, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunca füze saldırısına maruz kalan ve açık hava müzesi olarak düzenlenen bölgeyi ve şehrin tarihi mekanlarını ziyaret etti.