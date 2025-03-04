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Kültür Sanat

Gençlere Davulculuk Tavsiyesi

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Erkan Babat, gençlerin Ramazan'da davulculuk yaparak 40-50 bin lira kazanabileceğini söyledi.

04.03.2025 13:31
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Gençlere ek iş olarak davulculuk tavsiyesi: "40-50 bin lira kazanırlar"

Ramazan sahuru geleneği yaşatılıyor

BOLU - Bolu'da Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla vatandaşlar sahura davul eşliğinde uyandırılıyor. Davulcu Erkan Babat, Ramazan davulculuğunun yalnızca bir gelenek olmadığını, aynı zamanda gençler için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu da ifade ederek, "Ortalama 40-50 bin lira kazanırlar" dedi.

Unutulmaya yüz tutan ve teknolojinin gölgesinde kalan Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davul ile sahura kaldırma geleneği, Bolu'da hala canlılığını koruyor. Gölyüzü Mahallesi'nde davulculuk yapan Erkan Babat, sahur saati yaklaştığında vatandaşları davul eşliğinde sahura kaldırıyor. 16 yaşında babasından örnek alarak davulculuk mesleğine başladığını söyleyen Babat, 20 yılı aşkındır bu işi yaptığını ifade etti.

"Bahşiş alıyoruz"

Bahşiş alarak gelir elde ettiklerini ifade eden Erkan Babat, "Herkesin durumu çok iyi değil. Bir bakıyorsunuz, çok güzel bir daire, bina var ama bir de bakıyorsunuz, gecekonduda yaşayan bir adam var. Onun gönlü zengin, bahşiş alıyoruz. Aynı zamanda mahallede cami ya da okul olursa onlara da katkımız oluyor, faydamız dokunuyor" dedi.

"Bazen biri 'İstemiyorum' diye bağırıyor"

Bazı insanların davul çalınmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Babat, "Çalışma süremiz hava durumuna bağlı olarak 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Yağış olunca ister istemez duruyoruz, yoruluyoruz. Kimisi diyor ki 'Çocuğum hasta oluyor' Eğer gerçekten çocuğu hastaysa, oradan geçerken saygı duyuyoruz ama bazen biri çıkıp bağırıyor, 'Ben istemiyorum' diyor. Çoğu kişi, 'Eskiden bu gelenek vardı' diyor. Bizim zaten geleneğimiz, göreneğimiz bu. Şimdi insanlar, 'Telefonum var, çalar saat var' diyor ama telefon bozulur, şarjı biter. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ortalama 40-50 bin lira kazanırlar"

Gençlerin ek iş olarak davulculuk yapabileceklerini ifade eden Babat, "Gençler bu işi ek iş olarak yapsınlar. Yine de ellerinde bir meslek olsun, okusunlar. Eğer bu işi yapacaklarsa ek gelir olarak yapsınlar. Ortalama 40-50 bin lira kazanırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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