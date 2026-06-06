Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası

Elazığ'da sergilenen ve Elazığ Hipodrom Müdürlüğü personeli tarafından atık nallar, hurda araç parçaları ile geri dönüşüm malzemelerinden üretilen "Nala Senfoni Orkestrası" enstrümanları vatandaşların dikkatini çekti.

Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve atık malzemelerin sanata dönüşümünü simgeleyen "Nala Senfoni Orkestrası", Kültür Park'ta vatandaşlarla buluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre projeleri bünyesinde gösterime sunulan sıra dışı orkestra, hafta boyunca alana gelen çok sayıda ziyaretçinin büyük ilgisini çekti. Projenin hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom personeli Emre Kaya, hurdaya ayrılan malzemelerin çevre bilincini artırmak adına sanata dönüştürüldüğünü belirtti

Nala Senfoni Orkestrasının geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla Türkiye'nin birçok farklı ilinde sergilendiğini ifade eden Kaya, " Çevre Haftası kapsamında Çevre Şehircilik Müdürlüğünün projesi adında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü olarak Nala Senfoni orkestra gösterisini burada gösterime sunduk. Bu hafta içerisinde Nala Senfoni gösterisi Kültür Park'ta birçok misafirin ilgi odağı oldu. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin birçok ilinde Nala Senfoni orkestrasını biz sergiledik. Burada da geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, Nala Senfoni'nin orkestranın geri dönüşümle yapıldığını vatandaşlarımıza gösterdik. Atık nallarından, geri dönüşüm malzemelerinden, araç malzemelerinden ve birçok geri dönüşüm malzemesi, atık malzemelerden üretildi. Bu malzemeler Elazığ Hipodrom Müdürlüğümüzde bizim personellerimiz tarafından yapılmıştır. Herkesin gelip burada bu Nala Senfoni orkestrasının aletlerini görmesini tavsiye ederim" dedi. - ELAZIĞ