Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası

Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası
06.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da geri dönüşüm malzemeleriyle kurulan Nala Senfoni Orkestrası, ilgiyle karşılandı.

Elazığ'da sergilenen ve Elazığ Hipodrom Müdürlüğü personeli tarafından atık nallar, hurda araç parçaları ile geri dönüşüm malzemelerinden üretilen "Nala Senfoni Orkestrası" enstrümanları vatandaşların dikkatini çekti.

Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve atık malzemelerin sanata dönüşümünü simgeleyen "Nala Senfoni Orkestrası", Kültür Park'ta vatandaşlarla buluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre projeleri bünyesinde gösterime sunulan sıra dışı orkestra, hafta boyunca alana gelen çok sayıda ziyaretçinin büyük ilgisini çekti. Projenin hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom personeli Emre Kaya, hurdaya ayrılan malzemelerin çevre bilincini artırmak adına sanata dönüştürüldüğünü belirtti

Nala Senfoni Orkestrasının geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla Türkiye'nin birçok farklı ilinde sergilendiğini ifade eden Kaya, " Çevre Haftası kapsamında Çevre Şehircilik Müdürlüğünün projesi adında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü olarak Nala Senfoni orkestra gösterisini burada gösterime sunduk. Bu hafta içerisinde Nala Senfoni gösterisi Kültür Park'ta birçok misafirin ilgi odağı oldu. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin birçok ilinde Nala Senfoni orkestrasını biz sergiledik. Burada da geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, Nala Senfoni'nin orkestranın geri dönüşümle yapıldığını vatandaşlarımıza gösterdik. Atık nallarından, geri dönüşüm malzemelerinden, araç malzemelerinden ve birçok geri dönüşüm malzemesi, atık malzemelerden üretildi. Bu malzemeler Elazığ Hipodrom Müdürlüğümüzde bizim personellerimiz tarafından yapılmıştır. Herkesin gelip burada bu Nala Senfoni orkestrasının aletlerini görmesini tavsiye ederim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Elazığ, Kültür, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’e Trabzon’da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Bingöl’de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Bingöl'de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Dünyada sadece Türkiye’de var 81 ilden vatandaşlar akın ediyor Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
İrem Derici’nin, “Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu sorusuna Okan Buruk’tan bomba yanıt İrem Derici'nin, "Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 11:23:37. #7.13#
SON DAKİKA: Geri Dönüşümle Sanat: Nala Senfoni Orkestrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.