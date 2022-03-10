Germencik'te 65 yıllık ayakkabı tamir ustasının meslek aşkı - Son Dakika
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Germencik'te 65 yıllık ayakkabı tamir ustasının meslek aşkı

10.03.2022 09:28
Germencik'te 65 yıllık ayakkabı tamir ustasının meslek aşkı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 74 yaşındaki Çetin Kutay, çeyrek asrı aşan ayakkabı tamirciliğindeki işini ilk günkü aşkla yapıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 74 yaşındaki Çetin Kutay, çeyrek asrı aşan ayakkabı tamirciliğindeki işini ilk günkü aşkla yapıyor.

İncirliova ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Çetin Kutay, ekonomik nedenlerden dolayı ilkokulu tamamlayamadan bir ayakkabı tamircisinin yanında çalışmaya başladı.

Zamanla işinde usta olan Kutay, vatani görev ve evliliğinin ardından Germencik ilçesinde kendi iş yerini kurdu.

Yaklaşık 40 yıldır 15 metrekarelik iş yerinde ayakkabı tamir eden Kutay, ilerleyen yaşına rağmen her gün İncirliova'dan Germencik'e giderek dükkanını açıyor.

"Makine başında tüm dertlerimi unutuyorum"

Mesleğini ilk günkü aşkla sürdürdüğünü vurgulayan Kutay, AA muhabirine, yaklaşık 65 yıldır ayakkabı tamiriyle uğraştığını söyledi.

Emekli olmasına rağmen hem ev bütçesine katkı hem de işine olan aşkından dolayı çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Kutay, "Benim için aynı zamanda bir spor oluyor. Sağlığıma sağlık katıyorum. Makine başında tüm dertlerimi unutuyorum. 10 yaşındayken başladığım bu mesleğe 64 yıldır sürdürüyorum. Ömrüm el verdiği sürece de bu mesleğe devam edeceğim." dedi.

Büyük fabrikalar kurulunca işlerinin azaldığını aktaran Kutay, belirli müşterilerinin hala kendisinin yanına geldiğini ifade etti.

"İş başı yaptığım zaman makinelerimi öpesim geliyor"

Kahvehanede oturup boşa vakit tüketmek yerine bir şeyler üretmeye çalıştığını vurgulayan Kutay, şöyle devam etti:

"Bu meslek benim ömrüme ömür katıyor. Her zaman dua ediyorum; 'Allah'ım emanetini almaya geldiğin zaman tezgahımın başında al' diye dua ediyorum. Cenabı Allah ömür verirse sağlığımda el verdiği sürece bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Elim tuttuğu müddetçe çalışacağım. Haftada bir gün tatil var. O tatili bile evde zor geçiriyorum. Pazartesi günü iş başı yaptığım zaman makinelerimi öpesim geliyor. Evdekiler 'yetiversin gari' diyorlar. Ben 'hayır, çalışacağım' diyorum. Ben dükkana gittiğim zaman çok mutlu oluyorum."

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İncirliova, Germencik, Aydın, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Germencik'te 65 yıllık ayakkabı tamir ustasının meslek aşkı - Son Dakika


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