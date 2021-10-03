Gezici bisiklet tamircisi eskimiş bisikletleri hayata döndürüyor - Son Dakika

Tamirhaneye dönüştürdüğü minibüsüyle mahalleleri dolaşan bisiklet tamircisi, uzun süredir kullanılmayan, eskimiş veya bozuk bisikletleri elden geçirerek eski haline getiriyor.

Mamak Şirintepe Mahallesinde bisiklet tamir dükkanı bulunan Murat Çatalbaş, Ankara'nın ilçe ve mahallerini tek tek dolaşarak bisiklet kullanıcılarına hizmet veriyor.

Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet tamirciliğinin baba mesleği olduğunu, ailecek açtıkları dükkanda bu işe başladığını belirtti.

Ardından kendilerine ulaşamayan çocuklara da hizmet götürmek için gezici bir dükkan açmaya karar verdiğini aktaran Çatalbaş, şunları söyledi:

"Önce bir otomobille bu işi yapmaya çalıştım. Ardından bir minibüs alıp onu zaman içerisinde bisiklet tamir aracı olarak geliştirmeye başladım. Aracın üzerine 'gezici bisiklet tamircisi' yazdırıp kanunlara uygun bir şekilde tepe lambası ekledim. Aracın içerisinde bir bisikletin bakım ve onarımı için gereken yedek parçalar dahil her şey var."

Çatalbaş, Ankara'da çok geniş bir bölgede hizmet verdiğini, hemen her mahalleye gittiğini belirterek, " Çankaya'dan Elmadağ'a, Gölbaşı'ndan Pursaklar'a büyük bir çevreyi dolaşıyorum. Bir işin yanında başka bir iş geliyor. Bir de işi doğru düzgün ve severek yaptığınız zaman müşteri bunu görüyor. Yaptığımız işin kalitesini müşterinin takdirine bırakıyoruz. Sonra o arkadaşına söylüyor, arkadaşı öbürüne söylüyor." diye konuştu.

Yaz ayları boyunca hızlı tempoda çalıştıklarını, kışın ise işlerinin bir hayli düştüğünü dile getiren Çatalbaş, zaman zaman yolda giderken de insanların kendisini durdurarak bisikletlerinin tamirini yaptırdığını anlattı.

Murat Çatalbaş, dükkan dışında yaptığı tamir işinden daha fazla ücret talep etmediğini de dile getirdi.

İnsanların büyük bir kısmının elindeki bisikleti tamir ettirmek yerine yenisini aldığını söyleyen Çatalbaş, "Lastik yırtılabilir, bisiklet eskiyebilir. Bunların tamiriyle bu bisiklet yürür hale gelir. Fakat insanlar maalesef belki 150 liraya yapılacak işi yaptırmayıp bisikletini hurdaya veriyor ve yerine 1000-1500 liraya yeni bisiklet alıyor. Bu biraz da bir kısım esnafın tamir ücretini abartmasından kaynaklanıyor." dedi.

Çatalbaş, yıllarca kullanılmamış, çok eski bisikletleri dahi elden geçirip eski hallerine çevirdiğini aktararak, "Örümcek ağı bağlamış, lastikler çürümüş, kadro toz pas içerisinde. Müşteriye 'hiç merak etmeyin, sıfır hale gelir' diyorum. Şasesi sağlam olduktan sonra gerisi hiç önemli değil. Kadrosunu gaz yağı ile temizliyorum, zincir dişlerini gerekirse değiştiriyorum. Lastiğinin patlağını, vitesinin kırığını gideriyorum. Müşteri tanıyamıyor bisikletini. Bizim müşteriyi, müşterinin bizi anlaması lazım." ifadelerini kullandı.