Giresun Çanakçı\'da 27. Kuşdili Festivali coşkuyla kutlandı

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Kuşdili Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşköy İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen festivale Giresun Valisi Mustafa Koç, Çanakçı Kaymakamı Zübeyir Özdemir, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Giresun Valisi Mustafa Koç, kuşdilinin yalnızca bir iletişim biçimi olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Kuşdilinin yüzyıllardan günümüze aktarılan eşsiz bir kültür olduğunu ifade eden Vali Koç, "Yalnızca bir festivalin coşkusunu paylaşmak için değil, yüzyılların sesini geleceğe taşımak için hep birlikte bir aradayız. Çanakçı'mızın güzel köyü Kuşköy'de atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesile aktarılan eşsiz bir kültürün etrafında buluştuk. Islık dili, yani Kuşdili Festivali, artık sadece Çanakçı'nın değil, Giresun'umuzun ve Türkiye'nin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası haline gelmiştir" dedi.

Kuşdilinin ilk bakışta yalnızca bir ıslık sesi gibi duyulabileceğini belirten Koç, "Aslında o sesin içinde bir hayat biçimi, bir coğrafya, bir hatıra ve güçlü bir dayanışma kültürü vardır. Dağların birbirinden ayırdığı insanların birbirlerine seslerini ulaştırdığı, sevinçlerini, haberlerini ve çağrılarını paylaştığı bu dil, bize geçmişten çok kıymetli bir miras bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kuşdiliyle konuşma gösterileri ve yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Festival, düzenlenen konserlerin ardından sona erdi.