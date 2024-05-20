Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali Gerçekleştirildi

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Uluslararası Aksu Festivali kapsamında yöredeki Mayıs 7'si geleneği yaşatıldı

GİRESUN - Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 47.'si düzenlenen 'Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş atıp, sac ayaktan geçme gibi ritüellerin gerçekleştirildiği 3 bin yıllık gelenek sembolize edilerek yaşatıldı.

Yöre halkı tarafından hicri takvime göre 7 Mayıs yaz mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilerek bu tarihte uzun yıllardır kutlama yapılıyor.

Giresun Belediyesi tarafından bu çerçevede yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin bu yıl 47.'si düzenlendi.

Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde düzenlenen festivalde vatandaşlar, bu yıl da yerden topladıkları yedi çift, bir tek taşı sırtları dereye dönük olacak şekilde dilek tutarak fırlattı.

Vatandaşlar, bir başka geleneği yaşatmak adına da üç ayaklı sacın içinden üç kez dilek tutup geçti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalde yaptığı konuşmada, "Festivalimizi eski günlerde olduğu gibi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Şehrimizin sosyal ve kültürel geçmişini tekrar canlandırarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Topluklar kültürlerini hiçbir zaman kaybetmemelidir. Toplumlar sosyal yapılarını ve kültürlerini kaybettiklerinde dejenere olurlar, yozlaşırlar. Biz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise "Atalarımızdan bizlere miras kalan gelenekleri yaşatmak, kültürleri unutmamak adına bu festivaller bir fırsattır. Bu festivalin uluslararası olması da ayrı bir kazanımdır. Böylelikle geçmişten gelen kültürlerimizin paylaşılarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu uluslararası festival turizm alanında da ilimize ayrı bir değer kattığını ifade etmek gerekir" dedi.

Etkinlikte Slovakya ve Gürcistan ile yurtiçinden katılan halk dansları topluluklarının gösterileri ile sona erdi.