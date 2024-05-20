Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali Gerçekleştirildi

Giresun'da düzenlenen 47. Uluslararası Aksu Festivali'nde geleneksel Mayıs 7'si ritüelleri gerçekleştirildi. Vatandaşlar dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı ve sac ayaktan geçti. Festivalde halk dansları gösterileri de yapıldı.

20.05.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Aksu Festivali kapsamında yöredeki Mayıs 7'si geleneği yaşatıldı

GİRESUN - Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 47.'si düzenlenen 'Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş atıp, sac ayaktan geçme gibi ritüellerin gerçekleştirildiği 3 bin yıllık gelenek sembolize edilerek yaşatıldı.

Yöre halkı tarafından hicri takvime göre 7 Mayıs yaz mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilerek bu tarihte uzun yıllardır kutlama yapılıyor.

Giresun Belediyesi tarafından bu çerçevede yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin bu yıl 47.'si düzenlendi.

Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde düzenlenen festivalde vatandaşlar, bu yıl da yerden topladıkları yedi çift, bir tek taşı sırtları dereye dönük olacak şekilde dilek tutarak fırlattı.

Vatandaşlar, bir başka geleneği yaşatmak adına da üç ayaklı sacın içinden üç kez dilek tutup geçti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalde yaptığı konuşmada, "Festivalimizi eski günlerde olduğu gibi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Şehrimizin sosyal ve kültürel geçmişini tekrar canlandırarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Topluklar kültürlerini hiçbir zaman kaybetmemelidir. Toplumlar sosyal yapılarını ve kültürlerini kaybettiklerinde dejenere olurlar, yozlaşırlar. Biz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise "Atalarımızdan bizlere miras kalan gelenekleri yaşatmak, kültürleri unutmamak adına bu festivaller bir fırsattır. Bu festivalin uluslararası olması da ayrı bir kazanımdır. Böylelikle geçmişten gelen kültürlerimizin paylaşılarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu uluslararası festival turizm alanında da ilimize ayrı bir değer kattığını ifade etmek gerekir" dedi.

Etkinlikte Slovakya ve Gürcistan ile yurtiçinden katılan halk dansları topluluklarının gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Giresun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da 47. Uluslararası Aksu Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement