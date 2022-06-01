Giresun'da Halk Eğitimi Merkezi'nin faaliyetleri sergilendi.

Kentte, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Şehit İsmail Bay Hak Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen kurslarda yapılan ürünlerin sergilendiği etkinlik düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, Atatürk Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, hayat boyu öğrenmenin, yaşam boyu süren çok önemli bir eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.

Ünlü, kişisel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2022 yılı için hedef koyduğu 10 milyon kursiyere ulaşılması için gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerinin altını çizen Ünlü, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Giresun'da toplam 1179 kurs açtıklarını ve bu kurslara 16 bin 921 kursiyerin katıldığını kaydetti.

Vali Ünlü ve davetliler, kursiyerlerin çeşitli çalışmalarının yer aldığı stantları ziyaret etti.