Giresun'da Yarım Asırdır Çekici Elinden Bırakmayan Demirci - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Giresun'da Yarım Asırdır Çekici Elinden Bırakmayan Demirci

Giresun'un Alucra ilçesinde yarım asırdır demircilik yapan Turan Bal, demiri tarım ve diğer işlerde kullanılan aletlere dönüştürüyor. Mesleğini severek yapan Bal, çeşitli araç gereçler imal ederek çevresinden takdir topluyor.

01.08.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yarım asrı aşkındır çekici elinden bırakmayan Turan Bal, demiri, tarım ve diğer işlerde kullanılan aletlere dönüştürüyor.

Alucra ilçesinde 1973'te babasının yanında çıraklığa başlayan Bal, severek yaptığı mesleğini sürdürüyor.

Çapa, balta, traktörde kullanılan pulluk, römork ve çeki demiri gibi çeşitli araç gereç imal eden 64 yaşındaki Bal, meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak yetiştirdi.

Zanaatı ve kişiliğiyle çevresinden takdir toplayan Bal, 2021'de "Yılın Ahisi" seçildi.

Turan Bal, AA muhabirine, dede mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllar boyunca müşterisi ne istediyse onu yaptığını ifade eden Bal, "Geçmişte bazı imkansızlıklar vardı, olmayan şeyi biz burada kendi imkanlarımızla ne kadar üretip yapabildiysek yaptık. Halen de yeni bir şeyler yapmaya, tasarlamaya devam ediyoruz." dedi.

Bal, geçmişte araçların kırılan parçalarını da onardığını belirterek, "Bizim buralarda geçmişte cip çoktu, o aracın da bazı parçaları bulunmuyordu ya da kırılıyordu. Biz o parçaları onarıyorduk. Jant yamuluyordu, yenisini bulmak zor, onu tekrar çalışabilir duruma getiriyorduk." diye konuştu.

Gelinen süreçte piyasada her şeyi bulmanın mümkün olduğunu anlatan Bal, şöyle devam etti:

"Eskiden öküzlerin saban demirlerinin üretimini yetiştiremiyorduk. O zamanlar demir de bulmak bazen zordu. Şimdi tabii ilçede tarım da azaldı. Tarımda traktör kullanımının artmasıyla buna yönelik imalat yaptık. Traktör için römorkun yenisinin yapımı ve tadilatı, çeki demiri, sandık, traktör arkasındaki kaldıraç gibi ürünler... Bunların tasarımını da ben yapıyorum."

Turan Bal, köylünün hayatını kolaylaştırmak amacıyla ürün geliştirdiğini, bunlardan birinin de peynir yapımında kullanılan sıkma makinesi olduğunu söyledi.

"Yanlış yaparsan, yanlışı aslında kendine yapmış olursun"

Bal, mesleğini sevdiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana, '20 yaşında olsaydın hangi mesleği seçerdin?' diye sorsalar yine de 'demircilik' derim çünkü ben bunun içinde büyüdüm. Şu anda mesleği bıraksam başka bir şey yapamam. Ağır bir meslek olmasına rağmen yine tercih ederim. Yanımda belki 15-16 eleman yetiştirdim ama şu anda çırağım yok. Gençler sıcak bakmıyorlar bu işe."

Mesleğinin inceliklerinin başında dürüstlüğün geldiğini belirten Bal, "İşine kesinlikle hile katmayacaksın, en ince noktası bu. 'Müşteri bu işten anlamıyor, ben onu bir şekilde yutturayım.' demeyeceksin. O yarın bir şekilde karşına çıkar. İkincisi de müşterinin işini aldıysan yapacaksın, hakkıyla teslim edeceksin. Yanlış yaparsan, yanlışı aslında kendine yapmış olursun ve bu er geç karşına çıkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Demirci, Giresun, Alucra, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da Yarım Asırdır Çekici Elinden Bırakmayan Demirci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Yarım Asırdır Çekici Elinden Bırakmayan Demirci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement