Şarkıcı Gökhan Türkmen, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere farklı yaş grubundan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserin ilk yarısında solo olarak konser veren Türkmen, ikinci yarısında orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi.
Türkmen eski ve unutulmayan şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer verdi.
Şarkıcı, "çatı katı", "dön" ve "açık adres" gibi eserlerini Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.
Konser sonunda Gökhan Türkmen ve orkestrasının performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gökhan Türkmen Bursalı Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
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