Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı

05.06.2022 16:37

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kırım Tatarları'nın geleneksel Tepreş Şenliği gerçekleşti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kırım Tatarları'nın geleneksel Tepreş Şenliği gerçekleşti.

Gölbaşı Kaymakamlığı, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Ballıkpınar Muhtarlığının iş birliğinde hazırlanan Kırım Tatarlarının geleneksel Tepreş Şenliği, Ballıkpınar Mahallesi Ballıkpınar İlkokulu bahçesinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması sonrası başlayan Tepreş Şenliğinde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, "Nefes aldığımız sürece bu topraklarda ve topraklarda yaşayan bütün nesiller olarak, ülkemizin birliği için elbirliğiyle çalışacağız. Tıpkı Türk soydaşlarımız gibi. Öncelikle Ukrayna'da 101 günü aşkındır devam eden savaşta vefat edenlere rahmet diliyorum. Kayıpları bizim gönlümüzü de incitiyor. Savaşın en kısa sürede bitmesini ve tüm dünyaya barışın egemen olmasını diliyorum. Ankara Kalkınma Ajansı, Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin destekleri ile Gölbaşı Kaymakamlığı olarak bir Balköy Projesi gerçekleştirdik. Amacımız kültürümüzü, değerlerimizi birlikte yaşamak ve yaşatmaktı" dedi.

Şenlikte, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı Feryal Başel Tüzün sahne alırken, Evelina Kemileva'nın yönettiği Kırım Derneğinin Cıyın Ansambli Dans Topluluğu çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinlikte ayrıca Tatar geleneğinde yılın bereketli geçmesi için geleneksel "Kalakay Tıgırtması" adı verilen ekmek yuvarlanması yapıldı.

Şenlikte, Gölbaşılı Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından defile gerçekleştirildi. Yöresel tatlar ve el ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Gün boyu süren Kırım Tatarlarının geleneksel Tepreş Şenliğinde çeşitli yarışmalar, kuşak güreşi, kültür evi gezisi, çocuk yarışmaları gibi etkinlikler yapıldı.

Şenliğe, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanvekili Alper Cebeci, Ballıkpınar Mahalle Muhtarı Yılmaz Akbay, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Kırım Dernekleri başkanları ve yönetimleri katıldılar.

Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı
Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı
Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı
Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşı'nda Tepreş Şenliği yapıldı - Son Dakika

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