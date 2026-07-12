Asırlık gelenek Dutluca\'da binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde yüzyıllardır sürdürülen geleneksel köy hayrı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Duaların edildiği programda vatandaşlara yöresel lezzetler ikram edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde yüzyıllardır yaşatılan geleneksel köy hayrı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda mahalle sakinleri ile davetliler aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Adını dut kırındaki asırlık dut ağaçlarından alan Dutluca Mahallesi'nde düzenlenen hayır programı, bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları İsa Karaca, Vedat Altay ve Osman Ongun'un Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerle başladı.

Mahalle sakinleri tarafından hazırlanan kazanlar dolusu keşkek, çorba, fırın kebabı, mantı ve helva, hayra katılan binlerce vatandaşa ikram edildi.

Dutluca Mahalle Muhtarı Talat Yüksel, bu yıl katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Katılım çok güzel oldu. Sağ olsun muhtar arkadaşlarımız ve dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gördes ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, ağırlıklı olarak kiraz ve salatalık üretimiyle öne çıkan Dutluca Mahallesi'nde hayır hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı. Gün boyu büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, Dutluca İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan sofralarda vatandaşlara ikram edildi.

Programa Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Bilgen, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Veli Dündar, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kahraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hayri Okkalı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel köy hayrında, mahalle sakinleri ve davetliler aynı sofrada buluşurken, program birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA