Göreme'de 5 peribacasının restorasyonunda iskeleler yakında sökülecek - Son Dakika
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Göreme'de 5 peribacasının restorasyonunda iskeleler yakında sökülecek

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Göreme\'de 5 peribacasının restorasyonunda iskeleler yakında sökülecek
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Nevşehir'in Göreme beldesinde iki yıl önce başlatılan restorasyon kapsamında, onarıma ihtiyaç duyan 5 peribacasında son aşamaya gelindi. Yakında iskeleler sökülerek tehlike arz ettiği düşünülen diğer peribacalarına önlem amaçlı müdahale edilecek.

Kapadokya'da risk oluşturan peribacalarının, asırlar boyunca oluşan tahribat ve aşınmalara karşı korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Nevşehir'in Göreme beldesinde iki yıl önce başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kapadokya Alan Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, iklim, zaman, çevresel koşullar, insan etkisi gibi faktörlerden etkilenerek onarıma ihtiyaç duyan 5 peribacasının restorasyonunda son aşamaya gelindi.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, gazetecilere, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın gelecek nesillere miras bırakılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Aslanbay, şunları kaydetti:

"Kapadokya'mız çok önemli bir destinasyon ve yapı itibarıyla da çok kırılgan oluşumlar var. Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 5 peribacasına müdahale ettik ve şu anda bunların birçoğu bitti. Yakında Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri söküp, tehlike arz ettiğini düşündüğümüz diğer peribacılarına önlem olarak müdahale edeceğiz. Kapadokya çok önemli bir turizm destinasyonu. 4,5 milyon ziyaretçisi, 2,5 milyar dolar turizm geliri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kapadokya'nın potansiyelinin çok daha üst seviyelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Vadileri güzelleştirerek, gece müzeciliğini başlatarak bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Kiliseleri de onararak inanç rotasını dahil ettiğimizde Kapadokya dünyada hak ettiği değeri bulacaktır."

Kapadokya Alan Başkanlığınca daha önce de iki peribacasında bakım-onarım çalışması yapılmıştı.

Kaynak: AA
Kültür SanatNevşehirGöremeKültürTurizmÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Göreme'de 5 peribacasının restorasyonunda iskeleler yakında sökülecek - Son Dakika
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