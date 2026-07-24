Gültekin Ailesi Anısına Kütüphane - Son Dakika
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Gültekin Ailesi Anısına Kütüphane

Gültekin Ailesi Anısına Kütüphane
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Bolu'da Gültekin ailesi anısına kütüphane yaptırılacak, eğitim ve kültür yatırımı olacak.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin adına kütüphane yaptırılacak.

Gültekin ailesi tarafından kurulan Asır Grup Vakfınca yaptırılacak "Bilal Gültekin Bolu Halk Kütüphanesi" için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilmesinin ardından konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kartalkaya'daki facianın ardından yakınlarını kaybeden ailelerin, topluma fayda sağlayacak kalıcı eserler yapma kararı aldığını söyledi.

Vakfın kurulmasının ardından hayır projelerinin ardı ardına hayata geçirildiğini kaydeden Aydın, "Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu"nun hizmete açıldığını, "Zehra Sena Gültekin Aile Sağlığı Merkezi"nin inşasının sürdüğünü, "Eczacı Rümeysa Gültekin Diyaliz Merkezi"nin ise tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Halk kütüphanesinin de önemli eğitim ve kültür yatırımı olacağını dile getiren Aydın, eski adliye binasının bulunduğu alanda inşa edilecek kütüphanenin, tarihi dokusuyla ön plana çıkan, çocukların ve gençlerin rahatlıkla ders çalışabileceği, sınavlara hazırlanabileceği, "yaşayan kütüphane" anlayışıyla hizmet verecek kıymetli bir eser olacağını anlattı.

Yangında oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena, torunları Yusuf Sinaneddin, Muhammet Selim ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin de yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu ifade ederek, aile olarak çocukları ve torunlarının isimlerini yaşatacak kalıcı hayır eserleri yapmaya karar verdiklerini ve bu doğrultuda vakıf kurduklarını söyledi.

Gültekin, vakfın temel hedefinin eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda Bolu'ya kalıcı eserler kazandırmak olduğunu vurgulayarak, kütüphanenin temelinin ekim ayında atılmasının planlandığını, yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Yangında yaşamını yitiren torunlarının anısını yaşatmak amacıyla yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Gültekin, Bolu Belediyesince tahsis edilen alanda 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş inşa etmeyi planladıklarını, vakıf aracılığıyla hayır hizmetlerinin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini belirtti.

Törene, yangında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Mehmet Güner'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Asır Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil İnce de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gültekin Ailesi Anısına Kütüphane - Son Dakika

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