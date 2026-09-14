Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi

Gümüşhane\'de 39. Ahilik Haftası\'nda yılın ahisine kaftan giydirildi
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Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilerek geleneksel kaftan giydirme ve şed kuşatma töreni yapıldı. Valilik önünden Fatih Parkı'na kortej yürüyüşü düzenlendi ve etkinlik ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilerek geleneksel kaftan giydirme ve şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 39. Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi. Valilik makamında başlayan programda yılın ahisi İlyas Aslan, yılın kalfası Mustafa Işık ve yılın çırağı Bedirhan Taşdelen olarak belirlendi.

Gümüşhane Valiliğinde gerçekleştirilen Şed Kuşatma Töreni'nde, Ahilik kültürünün önemli sembollerinden olan kaftan giydirme geleneği de yaşatıldı. Protokol üyeleri ve oda temsilcileri tarafından yılın ahisi, kalfası ve çırağına kaftanları giydirilerek plaket ve belgeleri takdim edildi.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay Ahilik kültürünün köklü geleneklerini yaşatan, meslek ahlakını ve usta-çırak ilişkisini yarınlara taşıyan tüm esnaf ve zanaatkarlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Programın ardından protokol üyeleri, esnaf ve oda temsilcilerinin katılımıyla Valilik önünden Fatih Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki esnaflar ziyaret edildi.

Etkinlikler, Fatih Parkı'nda ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisine kaftan giydirildi - Son Dakika

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