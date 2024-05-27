Gümüşhane'de dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile yaban keçileri kamerayla kaydedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'de dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile yaban keçileri kamerayla kaydedildi

Gümüşhane\'de dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile yaban keçileri kamerayla kaydedildi

Gümüşhane'nin Canca köyünde Muhammet Tutar tarafından çekilen görüntülerde, dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile birlikte yaban keçileri de yer alıyor. Tutar, bu güzel manzarayı sosyal medya hesabından paylaştı.

27.05.2024 10:13
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Gümüşhane'de dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile yaban keçileri kamerayla kaydedildi.

Merkeze bağlı Canca köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki ayı ve yavrularını fark etti.

Ayı ve üç yavrusunun yanı sıra yaban keçilerini de bir süre kamerayla kayıt altına alan Muhammet Tutar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tutar, dağlık alanda çekim yaptığı sırada ayıları ve yaban keçilerini görüntülediğini belirterek, "Çok güzel bir manzaraydı. Kayalıklar üstünde sürü halinde gezen yaban keçileri vardı. Yamacın diğer tarafında ise anne ayı, üç yavrusuyla geziyordu. Görüntülediğim bu anları sosyal medya hesabımdan da paylaştım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de dağlık alanda ayı ve üç yavrusu ile yaban keçileri kamerayla kaydedildi - Son Dakika

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