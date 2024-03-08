Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

Gümüşhane\'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

Gümüşhane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Tuğçe Kandemir konser verdi ve çiçek hediye edildi.

08.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:22
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Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.

Gümüşhane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahne aldı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, sevilen şarkılarını seslendiren Kandemir'e çiçek hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi - Son Dakika

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