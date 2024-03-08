Gümüşhane\'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.
Gümüşhane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahne aldı.
Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, sevilen şarkılarını seslendiren Kandemir'e çiçek hediye etti.
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan' programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve konuşmalarla gerçekleşti. Programın sonunda yapılan dualarla etkinlik sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu Karaelmas Ekspresi, Batı Karadeniz Turistik Tren Turu öncesinde Karabük Garı'na geldi. Tren, Karabük Valisi, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Trenin seferlere Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağı belirtildi.
İtalya ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilcilere Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk sanatı 'Ebru' tanıtıldı. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, ebru sanatının tarihi ve yapımı hakkında bilgi verildi. Konuklara ebru yapma fırsatı da sunulan etkinlikte, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi ve tüm kadınlara birer kırmızı gül verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandağ Belediyesi Halk Korosu tarafından konser düzenlendi. Konserde, Erdoğan Marangoz'un şefliğinde türküler seslendirildi ve dinleyiciler koroyu alkışladı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, adliyede görevli kadın hakim, savcı ve memurlardan oluşan Samsun Adalet Korosu tarafından Türk halk müziği konseri verildi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı. Konser sonrasında Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
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