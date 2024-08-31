Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor

Gümüşhane\'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor

Limni Gölü Tabiat Parkı, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan bir turizm merkezi olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Göl, çevresindeki ormanlarıyla birlikte ziyaretçilerini etkileyici bir şekilde karşılıyor. Nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan park, kış mevsimine kadar açık kalacak. Ziyaretçiler, gölün doğal güzelliklerini ve tesisin olanaklarını takdir ediyor.

31.08.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Doğa tutkunlarının hoşça vakit geçirebildiği Limni Gölü, nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, tesisin kış mevsimine kadar açık olacağını belirterek, bu sezon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Eroğlu, Limni Gölü'nün, Zigana Dağı eteklerindeki doğal bir tabiat gölü olduğunu belirterek, "Gölün etrafı sarıçam ağaçlarıyla kaplı. Piknik alanları bulunan, kameriyeleri, restoran ve konaklamak için bungalov evleri olan bir tesisimiz mevcut." dedi.

Ziyaretçilerden Ünal Midi ise Limni Gölü'ne daha önce de geldiğini anlatarak, tabiat parkının birçok kez görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti.

Limni Gölü'nün doğa ile iç içe olduğunu dile getiren Midi, "Yabancı turistlerin de dikkatini çeken bir bölge. Temizliği, tabiatı, doğası ve tesis çalışanlarının ilgisi çok iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Torul, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
21:26 Topu Dilruba’ya attılar Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
21:12 Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 16:44:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement